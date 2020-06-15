Два российских региона отменили парад Победы из-за коронавируса

Из-за риска распространения коронавируса в Челябинске и Якутске решили не проводить 24 июня парад Победы

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Власти Челябинской области и Якутии решили отменить намеченный на 24 июня парад Победы из-за ограничений, введенных в рамках борьбы с коронавирусом.

«В связи с тем, что в Челябинской области продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий, а также с риском дальнейшего распространения COVID-19 на основании рекомендаций медиков областным оперативным штабом принято решение не проводить 24 июня торжественное построение войск и техники», — сообщается на странице правительства Челябинской области в Facebook.

По данным властей, за последние сутки в регионе выявлено 182 новых случая заражения коронавирусом, умерли пять заболевших. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали почти 5 тыс. случаев COVID-19.

Из-за угрозы коронавируса отменят парад Победы и в Якутске. Вместо этого 24 июня в городе организуют онлайн-акции, а жителям в прямом эфире покажут открытие памятника якутскому снайперу и технику военных лет, сообщил ТАСС руководитель администрации главы и правительства Якутии Афанасий Владимиров.

Как сообщил глава республики Айсен Николаев, за прошедшие сутки в регионе выявили 85 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе 71 в Якутске. Всего в регионе, по данным оперативного штаба, с начала пандемии заразились более 3 тыс. человек, 20 умерли.