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Пандемия коронавируса ,  
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Два российских региона отменили парад Победы из-за коронавируса

Из-за риска распространения коронавируса в Челябинске и Якутске решили не проводить 24 июня парад Победы
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Власти Челябинской области и Якутии решили отменить намеченный на 24 июня парад Победы из-за ограничений, введенных в рамках борьбы с коронавирусом.

«В связи с тем, что в Челябинской области продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий, а также с риском дальнейшего распространения COVID-19 на основании рекомендаций медиков областным оперативным штабом принято решение не проводить 24 июня торжественное построение войск и техники», — сообщается на странице правительства Челябинской области в Facebook.

По данным властей, за последние сутки в регионе выявлено 182 новых случая заражения коронавирусом, умерли пять заболевших. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали почти 5 тыс. случаев COVID-19.

Из-за угрозы коронавируса отменят парад Победы и в Якутске. Вместо этого 24 июня в городе организуют онлайн-акции, а жителям в прямом эфире покажут открытие памятника якутскому снайперу и технику военных лет, сообщил ТАСС руководитель администрации главы и правительства Якутии Афанасий Владимиров.

Как сообщил глава республики Айсен Николаев, за прошедшие сутки в регионе выявили 85 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе 71 в Якутске. Всего в регионе, по данным оперативного штаба, с начала пандемии заразились более 3 тыс. человек, 20 умерли.

В Петербурге запрет на проведение мероприятий не коснется парада Победы
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Тренировка проезда механизированной колонны перед парадом Победы в Санкт-Петербурге

На фоне распространения коронавируса парад Победы в текущем году перенесли на 24 июня. В этот день он прошел на Красной площади в 1945 году.

В Москве и Санкт-Петербурге парад пройдет, несмотря на запрет на массовые мероприятия. В то же время мэр столицы Сергей Собянин посоветовал жителям не выходить на улицу и посмотреть праздничные мероприятия «по телевизору». «Никакой массовки огромной или зрителей не должно быть. Это большой риск и для вас, и для ваших детей, и для ваших близких, поэтому лучше ограничить себя», — заявил он.

Индекс уровня ограничений из-за Covid-19 в мире
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Источник: Oxford COVID-19 Government Response Tracker, Blavatnik School of Government
Данные по миру i

Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, парад Победы, Челябинская область
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