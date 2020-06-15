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ФСБ предотвратила нападение на школу подростка с бомбой

Помимо бомбы в квартире у подростка нашли 18 бутылок с «коктейлем Молотова». По словам задержанного, взрывные устройства и зажигательную смесь он планировал использовать в развлекательных целях, но следствие считает иначе

Видео: ФСБ России
Видео: ФСБ России

В Волгограде задержали подростка, готовившего нападение на школу, сообщает Центр общественных связей ФСБ. По данным спецслужбы, у него изъяты самодельное взрывное устройство (СВУ), бутылки с зажигательной смесью и холодное оружие, а также рукописные инструкции по изготовлению самодельных бомб и организации вооруженных нападений на образовательные учреждения

В свою очередь, Следственный комитет (СК) сообщил, что в квартире у задержанного изъяты 18 готовых к использованию бутылок с «коктейлем Молотова», СВУ и компоненты, необходимые для его изготовления, в том числе металлические поражающие элементы.

«Со слов несовершеннолетнего, воспользоваться всем этим он планировал исключительно в развлекательных целях — привести их в действие в балках и на пустырях Волгограда, однако у следствия есть основания полагать, что целью было учебное заведение, а жертвой должны были стать сотрудник школы и один из учеников, с которыми у подростка был конфликт, а также иные лица», — говорится в сообщении СК.

В ведомстве также отметили, что следствию удалось обнаружить место, где подросток испытывал собранные им бомбы, и еще одно несработавшее взрывное устройство.

В отношении 14-летнего задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств) и ч. 1 ст. 30, п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК (приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом), ему предъявлено обвинение. Суд удовлетворил ходатайство следствия о взятии обвиняемого под стражу, правоохранительные органы проверяют версию о наличии у подростка сообщников.

В апреле ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске. Тогда задержанный признался, что планировал устроить «расстрел в школе», для чего заранее подготовил обрез охотничьего ружья. А несколькими месяцами ранее были задержаны два саратовских подростка, планировавших устроить нападение на школу и убить около 40 человек.

Последствия нападения на колледж в Керчи. Фотогалерея
Фотогалерея 
Помповое ружье в здание колледжа подозреваемый в организации нападения пронес беспрепятственно &mdash; у входа дежурила только вахтерша

В октябре 2018 года в Керченском политехническом колледже студент четвертого курса Владислав Росляков открыл на территории огонь из ружья и взорвал самодельную бомбу, после чего покончил с собой. Всего жертвами нападения стали 22 человека (включая нападавшего). Последняя жертва скончалась спустя год после атаки — это была одна из раненых педагогов, которая до этого перенесла несколько операций.

В декабре 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий немедленную блокировку сайтов так называемых колумбайн-сообществ с информацией, которая может спровоцировать детей на совершение опасных для жизни противоправных действий.

Участники таких сообществ считают себя подражателями американских подростков Эрика Харриса и Дилана Клиболда, совершивших в 1999 году массовое убийство в школе Columbine High School в штате Колорадо. Они убили 13 человек (12 учеников и одного учителя), ранили еще 23 человека, после чего покончили с собой.

Автор: Евгений Калюков
Теги: ФСБ, Волгоград, подготовка нападения
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