ФСБ предотвратила нападение на школу подростка с бомбой

Помимо бомбы в квартире у подростка нашли 18 бутылок с «коктейлем Молотова». По словам задержанного, взрывные устройства и зажигательную смесь он планировал использовать в развлекательных целях, но следствие считает иначе

Видео: ФСБ России

В Волгограде задержали подростка, готовившего нападение на школу, сообщает Центр общественных связей ФСБ. По данным спецслужбы, у него изъяты самодельное взрывное устройство (СВУ), бутылки с зажигательной смесью и холодное оружие, а также рукописные инструкции по изготовлению самодельных бомб и организации вооруженных нападений на образовательные учреждения

В свою очередь, Следственный комитет (СК) сообщил, что в квартире у задержанного изъяты 18 готовых к использованию бутылок с «коктейлем Молотова», СВУ и компоненты, необходимые для его изготовления, в том числе металлические поражающие элементы.

«Со слов несовершеннолетнего, воспользоваться всем этим он планировал исключительно в развлекательных целях — привести их в действие в балках и на пустырях Волгограда, однако у следствия есть основания полагать, что целью было учебное заведение, а жертвой должны были стать сотрудник школы и один из учеников, с которыми у подростка был конфликт, а также иные лица», — говорится в сообщении СК.

В ведомстве также отметили, что следствию удалось обнаружить место, где подросток испытывал собранные им бомбы, и еще одно несработавшее взрывное устройство.