ФСБ сообщила о задержании готовивших нападение на школу в Саратове

Двое россиян 2005 года рождения собирались совершить вооруженное нападение на школу в Саратове, сейчас они задержаны, заявили в ФСБ, передает ТАСС. Подростки были задержаны на территории бомбоубежища, где они хранили обрез.

Также они планировали использовать самодельные зажигательные смеси по рецептам из интернета, сообщили в ФСБ.

По информации службы, задержанные состояли в «различных интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида». Они планировали нападение из мести и собирались убить около 40 человек.

Следственный комитет уточняет, что подросткам по 14 и 15 лет. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к убийству двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 1 ст. 30 — п. «а, ж» ч. 2 ст. 105 УК).

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