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Путин подписал закон о немедленной блокировке «колумбайн-сообществ»
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Путин подписал закон о немедленной блокировке «колумбайн-сообществ»
Общество, 16:38
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Путин подписал закон о немедленной блокировке «колумбайн-сообществ»

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий немедленную блокировку сайтов с информацией, которая может спровоцировать детей на совершение опасных для жизни противоправных действий. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, владельцы опасных ресурсов должны блокировать их незамедлительно, а не в течение суток, как это было ранее.

Госдума приняла закон о блокировке «колумбайн-сообществ»
Общество

Госдума 4 декабря приняла данный документ в третьем, окончательном чтении. Тогда отмечалось, что страницы данных ресурсов будут не удалять, а блокировать, что позволит правоохранительным органам проводить полноценные расследования.

В марте законопроект внесла на рассмотрение вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Она предложила обратить внимание на так называемые «колумбайн-сообщества» и распространить на них порядок, действующий в отношении «групп смерти».

Участники «колумбайн-сообществ» являются подражателями американских подростков Эрика Харриса и Дилана Клиболда, совершивших в 1999 году массовое убийство в школе штата Колорадо.

С осени 2017 года в российских школах произошел ряд нападений школьников. 17 октября в Керчи 18-летний Владислав Росляков взорвал в колледже самодельную бомбу и расстрелял людей из ружья. В результате 20 человек погибли, убийца покончил с собой.

Теги: Владимир Путин , блокировка сайтов
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