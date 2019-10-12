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Нападение в Керчи ,  
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Число погибших после нападения на колледж в Керчи выросло до 22 человек

Число погибших при стрельбе и взрыве в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года увеличилось до 22 человек. Как сообщил «РИА Новости» и.о. директора колледжа Денис Колесник, одна из раненых педагогов Ольга Грищенко скончалась после лечения.

«Она перенесла не одну операцию, ей было уже за 60 лет. К сожалению, не выкарабкалась», — сказал Колесник. Ранее сообщалось, что в результате случившегося погиб 21 человек, включая нападавшего, еще более 70 пострадали.

17 октября 2018 года студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл на территории учебного заведения огонь из ружья и взорвал самодельную бомбу, после чего покончил с собой. По факту трагедии СК возбудил дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное общеопасным способом). 

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявлял, что 18-летний Росляков, вероятно, совершил преступление в связи с унижением сокурсников из-за того, что он не мог себе позволить купить дорогу одежду известных брендов. Кроме того, по его словам, студенту кто-то помог проникнуть в здание керченского колледжа через запасной вход.  

Теги: Керчь, колледж, стрельба
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