Американский посол прибыл в суд на рассмотрение дела Уилана

Джон Салливан (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Посол США в России Джон Салливан прибыл в здание суда, где рассматривается дело подозреваемого в шпионаже американца Пола Уилана. Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс.

«Посол Салливан прибыл в здание суда в Москве, где ожидается приговор по делу Пола Уилана. Покажут ли власти миру и гражданам России, что их судебная система справедлива, или мы увидим обвинительный приговор после тайного судебного разбирательства без доказательств?» — написала Росс.

Ранее Росс отметила, что если Уилана признают виновным в результате «тайного судебного разбирательства», «мир увидит, как российская судебная система смеется над самой идеей справедливости».

ФСБ задержала Уилана в Москве в 2018 году по подозрению в шпионаже и работе на разведку США. Уилан является гражданином Соединенных Штатов, Великобритании, Канады и Ирландии. По данным Washington Post, он работал директором по безопасности в компании-производителе запчастей для автомобилей BorgWarner. У компании были контракты в России, поэтому Уилан часто бывал в стране начиная с 2007 года.