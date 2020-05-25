Прокурор потребовал 18 лет колонии для обвиняемого в шпионаже Уилана

ФСБ задержала Уилана в 2018 году. Правоохранительные органы считают, что он работал на разведку США. Ему несколько раз продлевали арест. Окончательный приговор Уилану вынесут 15 июня.

Пол Уилан (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Гособвинение попросило суд избрать для американца Пола Уилана, подозреваемого в шпионаже, наказание в виде лишения свободы на 18 лет. Об этом РБК сообщил адвокат Владимир Жеребенков.

Прокуратура потребовала, чтобы он отбывал наказание в колонии строгого режима, отмечают «РИА Новости».

«18 лет запросила Генеральная прокуратура, поскольку считает его кадровым разведчиком Соединенных Штатов Америки, что он чуть ли не полковник РУМО (разведывательного управления Министерства обороны). Пол вину свою не признает. Мы заявляли о провокации преступления, поскольку вся инициатива исходила от главного свидетеля обвинения», — сказал Жеребенков.

ФСБ и гособвинение считают, что 28 декабря 2018 года Уилан получил от сотрудника российских спецслужб флеш-карту с информацией, составляющей гостайну. По данным «Коммерсанта», это был список личного состава одной из оперативных служб ФСБ. «Пол заявляет, что да, флеш-накопитель получил, но ожидал, что там фотографии совместного отдыха [с сотрудником российской спецслужбы] в Сергиевом Посаде, когда они смотрели лавру, религиозные места, церкви, потом ездили на водопад где-то в лесах под Сергиевым Посадом, кушали шашлык, ну и фотографировались. Россию он любит, с уважением к ней относится, никакого отношения к спецслужбам Америки не имел», — рассказал Жеребенков.