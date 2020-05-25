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Прокурор потребовал 18 лет колонии для обвиняемого в шпионаже Уилана

ФСБ задержала Уилана в 2018 году. Правоохранительные органы считают, что он работал на разведку США. Ему несколько раз продлевали арест. Окончательный приговор Уилану вынесут 15 июня.
Пол Уилан
Пол Уилан (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Гособвинение попросило суд избрать для американца Пола Уилана, подозреваемого в шпионаже, наказание в виде лишения свободы на 18 лет. Об этом РБК сообщил адвокат Владимир Жеребенков.

Прокуратура потребовала, чтобы он отбывал наказание в колонии строгого режима, отмечают «РИА Новости».

«18 лет запросила Генеральная прокуратура, поскольку считает его кадровым разведчиком Соединенных Штатов Америки, что он чуть ли не полковник РУМО (разведывательного управления Министерства обороны). Пол вину свою не признает. Мы заявляли о провокации преступления, поскольку вся инициатива исходила от главного свидетеля обвинения», — сказал Жеребенков.

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Пол Уилан

ФСБ и гособвинение считают, что 28 декабря 2018 года Уилан получил от сотрудника российских спецслужб флеш-карту с информацией, составляющей гостайну. По данным «Коммерсанта», это был список личного состава одной из оперативных служб ФСБ. «Пол заявляет, что да, флеш-накопитель получил, но ожидал, что там фотографии совместного отдыха [с сотрудником российской спецслужбы] в Сергиевом Посаде, когда они смотрели лавру, религиозные места, церкви, потом ездили на водопад где-то в лесах под Сергиевым Посадом, кушали шашлык, ну и фотографировались. Россию он любит, с уважением к ней относится, никакого отношения к спецслужбам Америки не имел», — рассказал Жеребенков.

«Видно, что Пол попал в поле зрения спецслужб за несколько лет до этих событий. Не за год, как мы раньше считали, а за несколько лет», — сказал адвокат. Он отметил, что в деле есть данные наружного наблюдения за Уиланом, из которых следует, что как минимум с 22 по 28 декабря 2018 года американец ездил по городу и приходил на встречи с бутылками виски. «Пол все время находился в состоянии опьянения и на все двусмысленные предложения этого лица, мол, как бы нам денег заработать, не обращал внимания», — пояснил Жеребенков.

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Приговор Уилану будет оглашен 15 июня. «Учитывая, что судья взял три недели, достаточно большой срок для написания приговора, надеемся, что он внимательно исследует доказательства защиты, которых мы предоставили много, и достаточно конструктивных. Мы допросили десять свидетелей, которые все до единого заявляют, что Пол их не вербовал, никакой секретной информацией не интересовался. Получается, Пол знал 50 человек в России и только один заявляет о шпионаже», — подытожил Жеребенков.

Сотрудники ФСБ задержали Уилана в Москве в декабре 2018 года при «проведении шпионской акции». Ему предъявили обвинения по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Их суть правоохранительные органы не раскрывали. Брат Уилана сообщал, что тот приехал в Россию на свадьбу знакомых.

В январе прошлого года госсекретарь США Майк Помпео потребовал вернуть Уилана на родину. Газета The Washington Times писала, что американские власти рассматривают обмен Уилана на задержанную в США в июле 2018 года россиянку Марию Бутину. Однако российские дипломаты исключали этот обмен. Бутину обвиняли в сговоре для работы иностранным агентом в США без лицензии, а также в том, что с 2015 года она им и работала. Из тюрьмы россиянку освободили 25 октября 2019 года, на следующий день она вернулась на родину.

Авторы: Маргарита Алехина, Гаяна Демурина
Теги: США, шпионаж
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