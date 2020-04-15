В Москве проверять пропуска будут через карты «Тройка» и «Стрелка»

Департамент транспорта Москвы анонсировал введение автоматизированной системы проверки электронных пропусков. Для контроля будут использоваться карты «Тройка», «Стрелка» и социальные карты москвичей

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Автоматизированная система проверки пропусков, над схемой которой обещал подумать мэр Сергей Собянин, будет использовать в работе карты «Тройка», «Стрелка» или социальные карты москвичей. Об этом сообщил департамент транспорта правительства Москвы.

«По поручению мэра Москвы для того, чтобы избежать нарушения социальной дистанции при пользовании городским транспортом, чтобы исключить личный фактор, а также для усиления контроля за наличие пропусков мы проработали перевод проверки пропусков полностью в автоматический режим. Это будет делаться через «Тройку» (которых выдано уже 35 млн), «Стрелку» или социальную карту», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram-канале департамента.

В пресс-службе уточнили, что автоматизированная система будет вводиться поэтапно, а проверки в общественном транспорте и метро будут проводить не полицейские, а контролеры.

Утром 15 апреля, в первый день введения обязательных пропусков для передвижения по Москве, на входах в станции метро образовались очереди из-за того, что полицейские в ручном режиме проверяли наличие пропусков у каждого пассажира. Фотографии и видеокадры скоплений людей в метро в большом количестве были опубликованы в соцсетях и мессенджерах. Люди физически не могли соблюдать предписанную властями социальную дистанцию в 1,5 метра, а многие из них были без индивидуальных средств защиты.