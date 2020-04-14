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Прокурор Москвы пригрозил такси наказанием за езду без проверки пропусков

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

С 15 апреля у пассажиров такси должны проверять наличие пропуска, разрешающего поездку по заявленному маршруту. Об этом сообщается на сайте столичного надзорного ведомства.

Прокурор Москвы Денис Попов направил руководителям трех крупных компаний такси предостережение, в котором указал о об ответственности в случае нарушения ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом. О каком виде ответственности идет речь (административной или уголовной), не уточняется. 

Материал дополняется

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