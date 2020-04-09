Пандемия коронавируса , 09 апр, 12:57
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Кремль не отзывал приглашения на парад Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль пока не отзывал приглашения на парад в честь Дня Победы, передает корреспондент РБК.
По его словам, приглашения были отправлены, и пока данных о том, отказался ли кто-то из лидеров от приезда в Москву, нет.
«Мы не отзывали приглашения. Разумеется, ситуация неизбежно накладывает свой отпечаток, и мы с пониманием будем относиться к любым решениям зарубежных партнеров», — сказал представитель Кремля.
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