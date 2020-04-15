Репетиции воздушной части парада Победы начнутся 15 апреля

Фото: City News Moskva / Global Look Press

В Москве с 15 апреля начинается подготовка к воздушной части парада Победы, сообщается на сайте Росавиации.

По данным ведомства, в параде Победы предполагается участие 75 воздушных судов Минобороны. Четыре тренировки уже провели над площадкой «Алабино».

Во время репетиций в Москве установят временный режим использования воздушного пространства. Для безопасности полетов 15, 17, 20, 22 апреля (резервные дни — 16, 21, 23, 24 апреля) будут введены ограничения на работу (менее часа) в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, Раменское, Грабцево (Калуга) и Остафьево.

Как сообщили в Росавиации, воздушные парады в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны планируется провести также в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Хабаровске, Владивостоке и Чите. Там вводимые ограничения не повлияют на работу аэропортов.