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Репетиции воздушной части парада Победы начнутся 15 апреля

Фото: City News Moskva / Global Look Press

В Москве с 15 апреля начинается подготовка к воздушной части парада Победы, сообщается на сайте Росавиации.

По данным ведомства, в параде Победы предполагается участие 75 воздушных судов Минобороны. Четыре тренировки уже провели над площадкой «Алабино».

Во время репетиций в Москве установят временный режим использования воздушного пространства. Для безопасности полетов 15, 17, 20, 22 апреля (резервные дни — 16, 21, 23, 24 апреля) будут введены ограничения на работу (менее часа) в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, Раменское, Грабцево (Калуга) и Остафьево.

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Как сообщили в Росавиации, воздушные парады в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны планируется провести также в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Хабаровске, Владивостоке и Чите. Там вводимые ограничения не повлияют на работу аэропортов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что парад в честь 75-летия Победы обязательно состоится, но может быть перенесен на другую дату из-за эпидемии коронавируса. Окончательного решения, по его словам, в Кремле пока не приняли.

Источники РБК в Минобороны и администрации президента говорили, что парад может быть перенесен на начало сентября, когда отмечается окончание Второй мировой войны. Другой резервный вариант — перенос парада на начало ноября, в честь военного парада 1941 года.

Теги: Парад Победы, репетиции
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