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Кремль допустил перенос парада Победы на другую дату

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Парад в честь 75-летия Победы обязательно состоится, но может быть передвинут на другой срок, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире передачи «Большая игра» на «Первом канале».

«Парад Победы и празднование Дня Победы будет обязательно — я не знаю, будет ли это 9 мая или позже», — сказал Песков. Он уточнил, что окончательное решение о переносе праздничных мероприятий, парада Победы и «Бессмертного полка» правительство примет позже с учетом текущей ситуации.

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Источники РБК в Минобороны и администрации президента сообщили, что Кремль обсуждает альтернативные варианты проведения парада Победы в условиях коронавируса, в том числе перенос парада на осень. Были названы две возможные даты: в сентябре, ко дню окончания Второй мировой войны, или в ноябре, что приурочено к военному параду во время битвы за Москву в 1941 году.

Песков ранее уточнял, что Кремль не отзывал приглашения на парад Победы, разосланные иностранным лидерам. По его словам, пока никто из них официально не отказался присутствовать на празднике.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Дмитрий Песков, парад Победы
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