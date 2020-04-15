В России за сутки зафиксировано более 3,3 тыс. новых заболевших COVID-19

Фото: Андрей Любимов / РБК

За сутки в России зарегистрировано более 3,3 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Количество новых случаев заражения составило 3 388, общее количество зараженных людей выросло, таким образом, до 24 490.

Больше всего новых случаев инфицирования по-прежнему фиксируется в Москве — 1 774 за сутки. Всего в столице с начала пандемии зарегистрировано 14 776 человек, зараженных коронавирусом.

Также новые случаи были выявлены в Московской области (272), Мурманской области (137) и Санкт-Петербурге (130). Всего коронавирус обнаружили в 84 регионах, следует из данных оперштаба. Последним регионом, где не выявлено заражение, стала Республика Алтай.