Голикова поделилась надеждой на спад темпов заражаемости через неделю

Судя по мировому опыту, уже через неделю темпы выявления новых носителей коронавируса в России могут выйти на «плато», когда число новых зараженных не будет стремительно увеличиваться, выразила надежду Татьяна Голикова

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Через неделю темп распространения коронавирусной инфекции в России может снизиться, количество новых случаев заражения выйдет на «плато», когда число вновь инфицированных увеличивается незначительно. Надежду на такой сценарий развития эпидемии на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране высказала вице-премьер Татьяна Голикова.

«Мы видим исходя из того, как это развивается в других странах, что с этого момента — то есть практически с месячного периода — страны начинают фиксировать либо рост заболевания, либо перемещение его на соответствующее плато. Мы рассматриваем эту неделю, которая наступила, и начало следующей недели для Москвы и Московской области как период, в который, наверное, пройдет нарастание заболевания. Нам очень хотелось бы, чтобы это нарастание превратилось в плато», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).

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Присутствовавший на совещании президент Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением коронавируса пока не улучшается. «У нас очень много проблем. Нам здесь особо хвастаться нечем. И особенно не нужно расслабляться, потому что в целом, как вы сами об этом говорите, как говорят ваши узкие специалисты, пик эпидемии у нас не пройден. Причем не пройден даже в Москве», — сказал президент.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве наблюдается снижение госпитализации людей с симптомами коронавирусной инфекции COVID-19, находящихся в тяжелом состоянии. «Татьяна Алексеевна (Голикова. — РБК) сказала о том, что в Москве динамика роста заболеваемости 13%, что ниже, чем по стране. Но с учетом того, что у нас база большая, абсолютные цифры тоже большие, это 1,3 тыс. человек у нас дополнительно заболевших и получивших соответствующий диагноз», — сказал Собянин. Снижение числа случаев госпитализации людей в тяжелом состоянии говорит о том, что тест-системы стали лучше работать, заверил Собянин.