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Пандемия коронавируса ,  
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Голикова поделилась надеждой на спад темпов заражаемости через неделю

Судя по мировому опыту, уже через неделю темпы выявления новых носителей коронавируса в России могут выйти на «плато», когда число новых зараженных не будет стремительно увеличиваться, выразила надежду Татьяна Голикова
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Через неделю темп распространения коронавирусной инфекции в России может снизиться, количество новых случаев заражения выйдет на «плато», когда число вновь инфицированных увеличивается незначительно. Надежду на такой сценарий развития эпидемии на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране высказала вице-премьер Татьяна Голикова.

«Мы видим исходя из того, как это развивается в других странах, что с этого момента — то есть практически с месячного периода — страны начинают фиксировать либо рост заболевания, либо перемещение его на соответствующее плато. Мы рассматриваем эту неделю, которая наступила, и начало следующей недели для Москвы и Московской области как период, в который, наверное, пройдет нарастание заболевания. Нам очень хотелось бы, чтобы это нарастание превратилось в плато», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).

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Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Присутствовавший на совещании президент Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением коронавируса пока не улучшается. «У нас очень много проблем. Нам здесь особо хвастаться нечем. И особенно не нужно расслабляться, потому что в целом, как вы сами об этом говорите, как говорят ваши узкие специалисты, пик эпидемии у нас не пройден. Причем не пройден даже в Москве», — сказал президент.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве наблюдается снижение госпитализации людей с симптомами коронавирусной инфекции COVID-19, находящихся в тяжелом состоянии. «Татьяна Алексеевна (Голикова. — РБК) сказала о том, что в Москве динамика роста заболеваемости 13%, что ниже, чем по стране. Но с учетом того, что у нас база большая, абсолютные цифры тоже большие, это 1,3 тыс. человек у нас дополнительно заболевших и получивших соответствующий диагноз», — сказал Собянин. Снижение числа случаев госпитализации людей в тяжелом состоянии говорит о том, что тест-системы стали лучше работать, заверил Собянин.

За сутки в России выявили 2558 случаев заражения коронавирусом (данные на 13 апреля), всего в стране количество подтвержденных случаев заражения превысило 18 тыс. В Московской области за сутки количество установленных носителей вируса увеличилось на треть: обнаружили 495 новых случаев, общее количество подтвержденных заражений в регионе составило 1885.

В Москве за сутки зарегистрировано 1355 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в столице зафиксированы 11 513 случаев заражения коронавирусом.

10 апреля Собянин объявил, что в Москве решили ужесточить ограничительные меры и ввести в действие систему спецпропусков. По его словам, на первом этапе будет введено ограничение для поездок на работу. На втором — для поездок в других целях. В случае необходимости введения третьего этапа он затронет передвижение внутри района. Причиной введения новых ограничений стало несоблюдение многими жителями столицы требований самоизоляции. Собянин отметил, что в сложившейся ситуации другого выбора нет. «Особенно когда мы видим, что, к сожалению, не все соблюдают установленные ограничения», — сказал он.

Собянин объявил о введении в Москве спецпропусков
Общество

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, Татьяна Голикова, совещание
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