Эксперты назвали срок внедрения вакцины от коронавируса

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Вакцина от коронавируса может быть создана в конце текущего или начале следующего года, однако сроки ее применения будут зависеть от результатов испытаний на добровольцах. Об этом сообщил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн, передает «РИА Новости».

«Варианты, пригодные для испытания, создать не так сложно. Но очень много времени занимают сами испытания», — сказал Альтштейн. По его словам, вакцину можно будет применять, если она сможет защитить больше 50% людей. «Хотя хорошая вакцина должна защищать 80–90%», — сказал Альтштейн, пояснив, что стопроцентную гарантию не дает ни одна вакцина.

Вакцины будут готовы к использованию на людях в среднем через полтора года, согласен доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи, профессор Николай Малышев.

По его словам, этот срок обусловлен тем, что в период создания вакцины необходимо выяснить ее влияние на протекание беременности, а также проверить на токсичность. Кроме того, необходимо установить ее эффективность и подтвердить безопасность, добавил Малышев. «Какая доза нужна, как влияет — опять для этого нужно время, как ни крутите», — заключил эксперт.