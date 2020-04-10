Попова сообщила о подготовке к выпуску трех вакцин от коронавируса

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В России к выпуску готовят три вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе круглого стола по коронавирусу, трансляция которого шла на РБК.

«Будем готовить к выпуску три вероятностных вакцины», — сказала Попова. Она уточнила, что изначально насчитывалось 25–27 возможных вариантов лекарства, позже число кандидатов на массовый выпуск резко сократилось.

Одна из вакцин разработана на базе уже используемой вакцины. «Меняется только несколько элементов», — сказала Попова. Тем не менее, по ее словам, даже этот вариант нужно исследовать дополнительно, чтобы понять, что эти изменения не сделали ее вредной.

Ранее Попова заявила, что никто в мире не может точно спрогнозировать окончание пандемии коронавируса, поскольку вирус появился три месяца назад, и ученые еще мало знакомы с ним.