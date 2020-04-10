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Пандемия коронавируса ,  
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Попова сообщила о подготовке к выпуску трех вакцин от коронавируса

Фото: Ddp Images / Keystone Press Agency / Global Look Press

В России к выпуску готовят три вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе круглого стола по коронавирусу, трансляция которого шла на РБК.

«Будем готовить к выпуску три вероятностных вакцины», — сказала Попова. Она уточнила, что изначально насчитывалось 25–27 возможных вариантов лекарства, позже число кандидатов на массовый выпуск резко сократилось.

Одна из вакцин разработана на базе уже используемой вакцины. «Меняется только несколько элементов», — сказала Попова. Тем не менее, по ее словам, даже этот вариант нужно исследовать дополнительно, чтобы понять, что эти изменения не сделали ее вредной.

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Ранее Попова заявила, что никто в мире не может точно спрогнозировать окончание пандемии коронавируса, поскольку вирус появился три месяца назад, и ученые еще мало знакомы с ним.

Глава Роспотребнадзора также сообщила, что только 3% из протестированных россиян имеют иммунитет к COVID-19. Попова сообщила, что на антитела проверяли сотрудников РЖД с поезда «Сапсан» по направлению Москва — Санкт-Петербург, так как они, предположительно, контактировали с возможными переносчиками вируса. Она отметила, что массовое тестирование населения России, скорее всего, покажет такой же низкий результат.

7 апреля новосибирский центр «Вектор» сообщил о готовности в мае перейти к тестированию вакцины от коронавируса на людях. Специалисты центра планируют провести доклинические исследования эффективности и безопасности препарата до 22 июня.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: коронавирус, Роспотребнадзор
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