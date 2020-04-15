В Мурманской области за сутки удвоилось число зараженных COVID-19

В Мурманской области число заболевших коронавирусом COVID-19 за минувшие сутки увеличилось более чем вдвое. Сейчас в регионе насчитывается 268 пациентов с инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

По его данным, основной очаг заболевания зафиксирован в Кольском районе (206 заразившихся). В Кировске выявлено 24 случая заражения, в Апатитах -12, в Мурманске — девять, в Заполярном — шесть, в Снежногорске — четыре, в Полярном — три, в Мончегорске — два, а в Кандалакше и Североморске по одному.

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