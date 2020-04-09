НОВАТЭК сократил продажи СПГ почти на 30%

НОВАТЭК в первом квартале 2020 года снизил продажи сжиженного природного газа (СПГ) на 28,4%. Подконтрольный ему завод «Ямал СПГ» стал меньше продавать газа на споте через акционеров, зато больше — по долгосрочным контрактам

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НОВАТЭК в январе—марте 2020 года сократил продажи СПГ на 28,4%, до 2,45 млрд куб. м, следует из сообщения компании о предварительных производственных показателях, поступившего в РБК.

«Снижение объемов реализации на международных рынках связано с уменьшением доли продаж «Ямала СПГ» на спотовом рынке через акционеров, включая НОВАТЭК, и при этом увеличением доли прямых продаж «Ямала СПГ» по долгосрочным контрактам», — говорится в сообщении.

«Ямал СПГ» — крупнейший в России завод по производству сжиженного природного газа. В 2019 году он произвел 18,4 млн т СПГ, что на 11% больше проектной мощности завода.

НОВАТЭК Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко владеет 50,1% «Ямал СПГ», по 20% принадлежит французской Total и китайской CNPC, еще 9,9% — у Фонда шелкового пути.

По договоренности с акционерами часть произведенного газа завод продает через акционеров на споте, остальное — по долгосрочным контрактам. «Ямал СПГ» — это совместное предприятие, его финансовые результаты не консолидируются в отчетности НОВАТЭКа, отмечает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Часть газа, который сжижается на «Ямале СПГ», продается через трейдинговую «дочку» НОВАТЭКа, которая его затем продает на рынке. Эти продажи консолидируются в отчетности группы, указывает он.