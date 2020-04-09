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Бизнес ,  
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НОВАТЭК сократил продажи СПГ почти на 30%

НОВАТЭК в первом квартале 2020 года снизил продажи сжиженного природного газа (СПГ) на 28,4%. Подконтрольный ему завод «Ямал СПГ» стал меньше продавать газа на споте через акционеров, зато больше — по долгосрочным контрактам
НОВАТЭК NVTK ₽1 073 +1,82% Купить
Фото: novatek.ru

НОВАТЭК в январе—марте 2020 года сократил продажи СПГ на 28,4%, до 2,45 млрд куб. м, следует из сообщения компании о предварительных производственных показателях, поступившего в РБК.

«Снижение объемов реализации на международных рынках связано с уменьшением доли продаж «Ямала СПГ» на спотовом рынке через акционеров, включая НОВАТЭК, и при этом увеличением доли прямых продаж «Ямала СПГ» по долгосрочным контрактам», — говорится в сообщении.

«Ямал СПГ» — крупнейший в России завод по производству сжиженного природного газа. В 2019 году он произвел 18,4 млн т СПГ, что на 11% больше проектной мощности завода.

НОВАТЭК Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко владеет 50,1% «Ямал СПГ», по 20% принадлежит французской Total и китайской CNPC, еще 9,9% — у Фонда шелкового пути.

По договоренности с акционерами часть произведенного газа завод продает через акционеров на споте, остальное — по долгосрочным контрактам. «Ямал СПГ» — это совместное предприятие, его финансовые результаты не консолидируются в отчетности НОВАТЭКа, отмечает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Часть газа, который сжижается на «Ямале СПГ», продается через трейдинговую «дочку» НОВАТЭКа, которая его затем продает на рынке. Эти продажи консолидируются в отчетности группы, указывает он.

В 2019 году через этого трейдера НОВАТЭКа проходили дополнительные объемы, которые получились из-за более быстрого выхода «Ямала СПГ» на полную мощность, чем планировалось изначально, добавляет Маринченко. Эти дополнительные объемы не были законтрактованы по долгосрочным контрактам, что позволяло их продавать на споте через акционеров. По итогам прошлого года газовая компания удвоила продажи СПГ, увеличив их с 6,06 до 12,8 млрд куб. м.

В России, где НОВАТЭК поставляет природный газ (монополия на его экспорт принадлежит «Газпрому», поэтому НОВАТЭК может продавать за рубеж только СПГ), продажи компании в первом квартале 2020 года также сократились — на 2,9%, до 18,24 млрд куб. м, говорится в ее сообщении. В итоге общие поставки НОВАТЭКа упали на 6,8%, до 20,69 млрд куб. м. При этом компания нарастила за три месяца добычу газа на 2,2%, до 19,08 млрд куб. м. По состоянию на 31 марта 0,3 млрд куб. м газа, включая СПГ, было отражено как «остатки готовой продукции» и «товары в пути» в составе запасов.

Цены на газ на мировом рынке, которые обрушились вслед за нефтью, «практически достигли дна», говорил журналистам Михельсон 11 марта. На тот момент газ торговался примерно по $2,9–3 за 1 млн британских термических единиц (MBTU) в Европе и по $3 за MBTU в Азии. Но, несмотря на падение цен на газ, которые «практически достигли дна», НОВАТЭК не будет отказываться от планов строительства новых СПГ-заводов, подчеркивал он.

Авторы: Тимофей Дзядко, Людмила Подобедова
Теги: НОВАТЭК, СПГ
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