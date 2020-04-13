В Мурманской области ограничат въезд еще в три города

Фото: gov-murman.ru

В Мурманской области с 14 апреля закроют въезд и выезд в города Оленегорск, Мончегорск и Полярные Зори (город-спутник Кольской АЭС) для предотвращения распространения коронавируса. Об этом заявил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании.

«Мы вчера на заседании рабочей группы оперативного штаба приняли решение, что мы вводим ограничения выезда из Мончегорска, Оленегорска и города Полярные Зори», — заявил он. Также в эти города нельзя будет въехать без веских причин.

По словам главы региона, данные меры позволят минимизировать возможные контакты между людьми и обеспечить разобщение граждан, «в том числе с учетом стратегического значения этих городов», пояснил губернатор. Данные и другие меры будут действовать в Мурманской области до 30 апреля.

С 29 марта такие меры уже были введены в городах Кировск и Апатиты Мурманской области.