Испания протестирует четырехдневную рабочую неделю
Власти Испании запускают пилотный проект четырехдневной рабочей недели, инициатором которой выступала левая партия Más País. Об этом сообщает The Guardian.
Один из лидеров партии Иньиго Эррехо в конце января заявлял, что им удалось договориться с правительством о проработке и будущем запуске пилотного проекта 32-часовой рабочей недели. Он также говорил, что сокращенная рабочая неделя — это «идея, время которой пришло».
Детали запуска четырехдневной недели пока неясны. Ожидается, что в тестировании такого режима труда примут участие несколько компаний по желанию, в том числе государственные организации и ведомства.
Más País смогла согласовать с правительством трехлетний проект, который будет стоить около €50 млн и позволит компаниям перейти на четырехдневку без дополнительных затрат и снижения заработной платы. В частности, предполагается, что затраты на переход будут покрыты государством на 100% в первый год, на 50% во второй год и на 33% в третий год.