Испания протестирует четырехдневную рабочую неделю

В пилотном проекте могут принять участие около 200 компаний. Им будут компенсировать затраты от перехода на четырехдневку — 100% в первый год, 50 и 33% — во второй и третий. Проект подразумевает сохранение зарплаты

Фото: Paul White / AP

Власти Испании запускают пилотный проект четырехдневной рабочей недели, инициатором которой выступала левая партия Más País. Об этом сообщает The Guardian.

Один из лидеров партии Иньиго Эррехо в конце января заявлял, что им удалось договориться с правительством о проработке и будущем запуске пилотного проекта 32-часовой рабочей недели. Он также говорил, что сокращенная рабочая неделя — это «идея, время которой пришло».

Детали запуска четырехдневной недели пока неясны. Ожидается, что в тестировании такого режима труда примут участие несколько компаний по желанию, в том числе государственные организации и ведомства.

Más País смогла согласовать с правительством трехлетний проект, который будет стоить около €50 млн и позволит компаниям перейти на четырехдневку без дополнительных затрат и снижения заработной платы. В частности, предполагается, что затраты на переход будут покрыты государством на 100% в первый год, на 50% во второй год и на 33% в третий год.