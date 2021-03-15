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Испания протестирует четырехдневную рабочую неделю

В пилотном проекте могут принять участие около 200 компаний. Им будут компенсировать затраты от перехода на четырехдневку — 100% в первый год, 50 и 33% — во второй и третий. Проект подразумевает сохранение зарплаты
Фото: Paul White / AP
Фото: Paul White / AP

Власти Испании запускают пилотный проект четырехдневной рабочей недели, инициатором которой выступала левая партия Más País. Об этом сообщает The Guardian.

Один из лидеров партии Иньиго Эррехо в конце января заявлял, что им удалось договориться с правительством о проработке и будущем запуске пилотного проекта 32-часовой рабочей недели. Он также говорил, что сокращенная рабочая неделя — это «идея, время которой пришло».

Детали запуска четырехдневной недели пока неясны. Ожидается, что в тестировании такого режима труда примут участие несколько компаний по желанию, в том числе государственные организации и ведомства.

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Más País смогла согласовать с правительством трехлетний проект, который будет стоить около €50 млн и позволит компаниям перейти на четырехдневку без дополнительных затрат и снижения заработной платы. В частности, предполагается, что затраты на переход будут покрыты государством на 100% в первый год, на 50% во второй год и на 33% в третий год.

По словам члена Más País Эктора Техеро, по предварительным оценкам, в пилотном проекте смогут поучаствовать около 200 компаний с численностью персонала от 3 тыс. до 6 тыс. человек. Проект должен запуститься осенью этого года.

В начале февраля зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавирусной инфекции вновь сделала актуальным обсуждение четырехдневной рабочей недели в стране.

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«Понятно, что значительная часть людей перешли на удаленку и действительно трудятся уже не пять, а четыре дня и по другому графику, а кто-то вообще иначе строит свой рабочий день. Поэтому я думаю, что мы к этой идее вернемся», — сказал Медведев.

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Опрос портала SuperJob, проведенный прошлой осенью, показал, что число россиян, поддерживающих идею о четырехдневке, за год значительно сократилось. Если в 2019 году инициативу Медведева поддерживала почти половина населения (49%), то к концу пандемийного года эта доля уменьшилась до 40%. Эксперты связали такие изменения со страхом потерять в зарплате.

В марте 2021 года SuperJob провел новое исследование и выяснил, что идею ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин в стране поддерживают 35% самих женщин и только 17% мужчин. Накануне инициативу четырехдневки для женщин поддержала уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Автор
Михаил Котляр
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