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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты оценили готовность россиян к четырехдневной рабочей неделе

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Идею ввести четырехдневную рабочую неделю, которую предложил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, поддерживают 48% жителей России. К такому выводу пришли эксперты сервиса SuperJob в своем исследовании. Результаты опубликованы на сайте SuperJob.

Сервис провел опрос среди 300 компаний и 1600 экономически активных граждан из всех округов страны. Эксперты выяснили, что женщины больше поддерживают идею четырехдневной рабочей недели, чем мужчины: 53% и 43% соответственно. При этом в октябре сторонников таких изменений было меньше — 40%.

Кроме того, в октябре 65% работающих по пятидневке респондентов утверждали, что успеют справиться со своим объемом работы за четыре дня. Теперь так считают чуть больше опрошенных — семь человек из десяти.

Среди опрошенных 32% сказали, что посвятили бы третий выходной семье. 18% граждан намерены в этот день отдыхать или подрабатывать. Исследователи отмечают, что число россиян, которые готовы потратить третий выходной на отдых или активности вырос по сравнению с октябрем. О планах заниматься в этот день самообразованием, наоборот, стали говорить реже.

Опросив работодателей, исследователи выяснили, что четырехдневную рабочую неделю уже внедрили 4% компаний. На одном из 100 предприятий такой график вводили на некоторое время, а сейчас вернули пятидневный режим.

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Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Обсуждали такие нововведения 13% организаций. 4% посчитали четырехдневку допустимой, а в 9% компаний отсеяли эту идею.

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1 февраля Медведев заявил, что пандемия коронавируса снова оживила идею ввести четырехдневную рабочую неделю. По его словам, многие предприятия перешли на удаленку и их сотрудники работают на один день меньше.

«Поэтому я думаю, что мы к этой идее вернемся», — сказал Медведев, добавив, что введение такого графика не должно быть в ущерб экономике.

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