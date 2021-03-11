Омбудсмен Москвы поддержала 4-дневную рабочую неделю для женщин

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Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева поддержала введение четырехдневной рабочей недели для женщин. Об этом она заявила в ходе круглого стола «Женщины на руководящих позициях: достижение равного будущего в мире COVID-19, передает «РИА Новости».

Потяева отметила, что сейчас такая идея обсуждается в Госдуме. «Я как уполномоченный по правам человека поддержу четырехдневную рабочую неделю для женщин», — сказала омбудсмен.

По ее словам, у женщин — высокая нагрузка, и им приходится совмещать работу с другими «заботами, которые есть». По ее словам, нужно ввести один день, когда мужчина будет работать, а женщина отдыхать.

Она добавила, что идею введения четырехдневной рабочей недели рабочей недели в будущем будут обсуждать много раз. Потяева выразила готовность опросить граждан по этому вопросу.

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