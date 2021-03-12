Опрос показал отношение мужчин в России к четырехдневке для женщин

Женщины ожидаемо чаще мужчин поддерживают введение четырехдневки только для одного пола. Но абсолютного большинства сторонников идея четырехдневки не завоевала ни у кого

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Мужчины в два раза реже поддерживают идею ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин, чем сами женщины, показал опрос сервиса Superjob (есть у РБК). Среди представителей сильного пола сторонников такого предложения оказалось всего 17%.

У женщин эта идея также не получила поддержки большинства: введение четырехдневки только для них поддержали 35% респонденток.

Четырехдневку для всех, без учета пола, поддержали 34% мужчин и 25% женщин. В среднем идею четырехдневной рабочей недели поддерживают около 30% россиян. Чуть меньше четверти всех опрошенных (24%) считают, что она не нужна.

Опрос проводился с 11 по 12 марта. Размер выборки составил 1600 респондентов из всех регионов.

Противников четырехдневной недели больше всего среди россиян с доходом от 80 тыс. руб.: каждый третий опрошенный (33%) из этой категории считает, что такой график работы не нужен никому. Больше всего сторонников идеи четырехдневки для всех среди молодых людей (39% опрошенных в возрасте до 24 лет) и респондентов с доходом до 30 тыс. руб. в месяц (31% опрошенных в этой категории).