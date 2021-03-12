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Опрос показал отношение мужчин в России к четырехдневке для женщин

Женщины ожидаемо чаще мужчин поддерживают введение четырехдневки только для одного пола. Но абсолютного большинства сторонников идея четырехдневки не завоевала ни у кого
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Мужчины в два раза реже поддерживают идею ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин, чем сами женщины, показал опрос сервиса Superjob (есть у РБК). Среди представителей сильного пола сторонников такого предложения оказалось всего 17%.

У женщин эта идея также не получила поддержки большинства: введение четырехдневки только для них поддержали 35% респонденток.

Четырехдневку для всех, без учета пола, поддержали 34% мужчин и 25% женщин. В среднем идею четырехдневной рабочей недели поддерживают около 30% россиян. Чуть меньше четверти всех опрошенных (24%) считают, что она не нужна.

Опрос проводился с 11 по 12 марта. Размер выборки составил 1600 респондентов из всех регионов.

Противников четырехдневной недели больше всего среди россиян с доходом от 80 тыс. руб.: каждый третий опрошенный (33%) из этой категории считает, что такой график работы не нужен никому. Больше всего сторонников идеи четырехдневки для всех среди молодых людей (39% опрошенных в возрасте до 24 лет) и респондентов с доходом до 30 тыс. руб. в месяц (31% опрошенных в этой категории).

Омбудсмен поддержала идею ввести на неделе выходной для женщин
Общество
Фото:Uwe Anspach / dpa / Global Look Press

Идею о введении четырехдневной недели для женщин 11 марта поддержала уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Омбудсмен объяснила, что у женщин высокая нагрузка и им приходится совмещать работу с другими «заботами, которые есть». «Один день [в неделю], когда женщина одна дома, а мужчина работает, — [это] очень и очень важно, мне кажется очень правильным», — считает Потяева.

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Сейчас в России законодательно установлена максимальная продолжительность рабочей недели 40 часов. Однако в Минтруде отмечали, что так регулируется только верхняя планка продолжительности рабочего времени. По соглашению работодателей и работников предприятия могут вводить четырехдневную неделю уже сейчас.

О возможности в будущем перевести российскую экономику на четырехдневную рабочую неделю впервые заговорил летом 2019 года Дмитрий Медведев, занимавший пост премьера, во время выступления на конференции по труду в Женеве. Он поручил Минтруду оценить возможность такого решения. 1 февраля 2021 года Медведев вновь заявил, что пандемия коронавируса оживила идею ввести четырехдневную рабочую неделю.

Автор
Георгий Тадтаев
четырехдневная рабочая неделя опрос социология
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