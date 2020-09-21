Онищенко предупредил об опасности в случае введения четырехдневной недели

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Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что в России опасно вводить четырехдневную рабочую неделю из-за риска развития алкоголизма. Об этом он рассказал в интервью газете «Комсомольская правда».

«Это вредно, с одной точки зрения, потому что мы начнем резко потреблять алкогольные напитки. Потому что мы можем уже в четверг напиваться, в пятницу добавлять, а в субботу и воскресенье плавно выплывать из этого состояния», — сказал Онищенко.

Также, по его словам, в стране недостаточно развита индустрия развлечений, что дополнительно стимулирует риск алкоголизма. Другим аргументом против введения в стране четырехдневной рабочей недели Онищенко назвал ограничения по коронавирусу. «Неуместность сегодняшних разговоров о четырехдневной неделе объясняется еще и тем, что мы остановили в течение марта-июля этого года всю свою экономику, потеряли 6–7% ВВП», — сказал он.

В августе 2019 года зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьера, предложил обсудить переход на четырехдневную рабочую неделю. При этом он указывал, что переход должен происходить без сокращения зарплаты. В Минтруде предупредили, что сокращение рабочей недели может привести к увеличению издержек предприятий на рабочую силу, а также себестоимости продукции.