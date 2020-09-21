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Онищенко предупредил об опасности в случае введения четырехдневной недели

Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что в России опасно вводить четырехдневную рабочую неделю из-за риска развития алкоголизма. Об этом он рассказал в интервью газете «Комсомольская правда».

«Это вредно, с одной точки зрения, потому что мы начнем резко потреблять алкогольные напитки. Потому что мы можем уже в четверг напиваться, в пятницу добавлять, а в субботу и воскресенье плавно выплывать из этого состояния», — сказал Онищенко.

Также, по его словам, в стране недостаточно развита индустрия развлечений, что дополнительно стимулирует риск алкоголизма. Другим аргументом против введения в стране четырехдневной рабочей недели Онищенко назвал ограничения по коронавирусу. «Неуместность сегодняшних разговоров о четырехдневной неделе объясняется еще и тем, что мы остановили в течение марта-июля этого года всю свою экономику, потеряли 6–7% ВВП», — сказал он.

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В августе 2019 года зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьера, предложил обсудить переход на четырехдневную рабочую неделю. При этом он указывал, что переход должен происходить без сокращения зарплаты. В Минтруде предупредили, что сокращение рабочей недели может привести к увеличению издержек предприятий на рабочую силу, а также себестоимости продукции.

Согласно опросу HeadHunter, 40% россиян готовы работать интенсивней в обмен на четырехнедельную рабочую неделю. Еще 30% согласны для этого увеличить время работы в остальные дни, а 18% — отказаться от обеденного перерыва. В целом предложение перехода на четырехдневную рабочую неделю при условии сохранения заработной платы поддержали 69% россиян.

Геннадий Онищенко четырехдневная рабочая неделя
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