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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Пьемонта изъяли партию вакцины AstraZeneca после смерти привитого

Фото: Marco Alpozzi / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Marco Alpozzi / Keystone Press Agency / Global Look Press

Власти Пьемонта изъяли партию британской вакцины AstraZeneca. Об этом сообщается на сайте правительства этого региона Северной Италии. Причиной стала смерть одного привитого жителя города Биелла.

«В ожидании расследования антикризисный департамент региона решил отложить использование этой партии и провести проверку», — заявил региональный советник по вопросам здравоохранения Луиджи Икарди.

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Фото:Cecilia Fabiano / LaPresse / AP

По словам Икарди, вакцинацию из-за этого пришлось приостановить. Он выразил уверенность, что прямой связи между смертью привитого и вакцинацией нет. И отметил, что власти будут стараться убедить граждан в безопасности вакцинации.

11 марта Италия приостановила использование одной из партий вакцины AstraZeneca на Сицилии. Причиной стала смерть двух человек, которым сделали прививку. По этому поводу итальянское агентство по лекарственным средствам заявило об отсутствии связи между вакцинацией и смертью.

В Италии массовая прививочная кампания началась 27 декабря прошлого года. В стране одобрены четыре вакцины — разработки Pfizer и Moderna, Janssen производства Johnson & Johnson, а также AstraZeneca.

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Согласно данным Минздрава, за последние сутки в Италии выявлено 21 315 новых случаев заражения. Общее число заражений за весь период пандемии — 3,2 млн, в том числе 102 145 с летальным исходом.

В Пьемонте за последние сутки выявлено 1530 заболевших, а за весь период пандемии — 273 479. От COVID-19 в регионе умерли 9663 человека.

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Источник: JHU
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