Власти Пьемонта изъяли партию вакцины AstraZeneca после смерти привитого

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Власти Пьемонта изъяли партию британской вакцины AstraZeneca. Об этом сообщается на сайте правительства этого региона Северной Италии. Причиной стала смерть одного привитого жителя города Биелла.

«В ожидании расследования антикризисный департамент региона решил отложить использование этой партии и провести проверку», — заявил региональный советник по вопросам здравоохранения Луиджи Икарди.

По словам Икарди, вакцинацию из-за этого пришлось приостановить. Он выразил уверенность, что прямой связи между смертью привитого и вакцинацией нет. И отметил, что власти будут стараться убедить граждан в безопасности вакцинации.

11 марта Италия приостановила использование одной из партий вакцины AstraZeneca на Сицилии. Причиной стала смерть двух человек, которым сделали прививку. По этому поводу итальянское агентство по лекарственным средствам заявило об отсутствии связи между вакцинацией и смертью.