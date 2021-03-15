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Пандемия коронавируса ,  
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В РФПИ заявили о лидерстве России в Европе по прививкам от COVID

По темпам вакцинации Россия входит в пятерку ведущих стран мира и опережает любую европейскую страну, заявил глава РФПИ
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Полный курс прививки от коронавируса вакциной «Спутник V» в России прошли уже 3,5 млн человек, это больше, чем в любой другой стране Европы, заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, говорится в поступившем в РБК сообщении фонда.

«Россия лидирует в Европе по количеству завершенных курсов вакцинации от коронавирусной инфекции — две составляющие «Спутника V» уже получили 3,5 млн человек. Ни одна другая европейская страна еще не вакцинировала полностью 3 млн жителей. А Великобритания, которую многие приводят в качестве примера быстрой вакцинации, уступает по данному показателю России более чем в два раза», — сказал Дмитриев.

Он уточнил, что Россия входит в пятерку стран в мире по темпам вакцинации.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико 26 февраля сообщил, что к 10 февраля вакцинацию прошли около 4 млн жителей России. Президент Владимир Путин 4 марта сообщил, что обе дозы вакцины от коронавируса получили 2 млн россиян, еще 2 млн получили первый компонент препарата.

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Фото:Matias Delacroix / AP

Как сообщает Би-би-си, по состоянию на 13 марта в Великобритании две дозы вакцины уже получили 1,4 млн человек, одну инъекцию сделали 23 млн британцев. В первую очередь в Великобритании прививают людей из групп риска старше 60 лет. Первую дозу среди этой группы населения уже получили в зависимости от региона от 67 до 91% человек. Население Великобритании — 66,65 млн человек (данные на 2019 год).

В Китае по состоянию на 14 марта поставили 65 млн доз вакцин, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Национальной комиссии здравоохранения страны. В Пекине уже израсходовали 10 млн доз, более 3 млн человек уже получили две инъекции. К концу июня в стране планируют привить 40% из 1,4-миллиардного населения, что потребует вводить в среднем около 4 млн доз в день.

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Всего в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 15 марта уже сделали более 300 млн прививок от коронавируса.

Глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в 2021 году не закончится. «Я полагаю, что 2021 год будет еще одним годом COVID-19. Но более предсказуемым и управляемым. 2020 год был для нас terra incognita, темным временем с точки зрения борьбы с коронавирусом на научном и политическом уровне», — объяснил Клюге.

Премьер Михаил Мишустин заявил, что основной объем массовой вакцинации от коронавируса должен завершиться до осени. «Уверен, что мы до осени должны будем абсолютно точно основной объем массовой вакцинации завершить», — сказал Мишустин во время посещения новосибирского центра «Вектор». Во время визита премьер-министр принял участие в запуске линии разлива вакцины «ЭпиВакКорона» в форме шприц-доз. С начала этого года препарат выпускали в ампулах.

Автор
Владислав Гордеев
РФПИ Кирилл Дмитриев Спутник V
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