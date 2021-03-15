В РФПИ заявили о лидерстве России в Европе по прививкам от COVID

По темпам вакцинации Россия входит в пятерку ведущих стран мира и опережает любую европейскую страну, заявил глава РФПИ

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Полный курс прививки от коронавируса вакциной «Спутник V» в России прошли уже 3,5 млн человек, это больше, чем в любой другой стране Европы, заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, говорится в поступившем в РБК сообщении фонда.

«Россия лидирует в Европе по количеству завершенных курсов вакцинации от коронавирусной инфекции — две составляющие «Спутника V» уже получили 3,5 млн человек. Ни одна другая европейская страна еще не вакцинировала полностью 3 млн жителей. А Великобритания, которую многие приводят в качестве примера быстрой вакцинации, уступает по данному показателю России более чем в два раза», — сказал Дмитриев.

Он уточнил, что Россия входит в пятерку стран в мире по темпам вакцинации.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико 26 февраля сообщил, что к 10 февраля вакцинацию прошли около 4 млн жителей России. Президент Владимир Путин 4 марта сообщил, что обе дозы вакцины от коронавируса получили 2 млн россиян, еще 2 млн получили первый компонент препарата.