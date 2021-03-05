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Пандемия коронавируса ,  
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В ВОЗ спрогнозировали продолжение пандемии коронавируса до 2022 года

В 2021 году ждать завершения пандемии не приходится. Более вероятным является продолжение распространения коронавируса до начала 2022 года
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

2021 год станет еще одним годом пандемии COVID-19, распространение коронавируса в этом году не прекратится. Пандемия завершится только к началу 2022 года, заявил глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью Die Welt.

«Я полагаю, что 2021 год будет еще одним годом COVID-19. Но более предсказуемым и управляемым. 2020 год был для нас terra incognita, темным временем с точки зрения борьбы с коронавирусом на научном и политическом уровне», — объяснил Клюге.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в начале марта указывала, что в мире еще не завершилась вторая волна пандемии, хотя в некоторых странах заболеваемость идет на спад.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что власти страны делают все необходимое, чтобы эпидемия коронавирусной инфекции в России завершилась в стране в 2021 году. Надежды на завершение эпидемии связаны с формированием коллективного иммунитета — это ситуация, в которой у достаточной доли населения уже сформировалась защита от вируса, что не позволяет болезни распространяться дальше. Мурашко заявлял, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России появится после того, как 60% жителей станут невосприимчивы к COVID-19. Для этого нужно привить 68–60 млн человек. Вице-премьер Татьяна Голикова утверждает, что при сохранении текущих темпов вакцинации коллективный иммунитет будет достигнут к августу 2021 года.

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Согласно данным оперативного штаба, общее число заболевших с начала эпидемии в России превысило 4,3 млн. Последние дни заболеваемость в стране держится в районе отметки в 11 тыс. человек в сутки. По данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом в мире превысило 114,8 млн человек, из них 2,5 млн умерли.

Автор
Георгий Тадтаев
коронавирус COVID-19 пандемия ВОЗ
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