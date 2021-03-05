В ВОЗ спрогнозировали продолжение пандемии коронавируса до 2022 года

В 2021 году ждать завершения пандемии не приходится. Более вероятным является продолжение распространения коронавируса до начала 2022 года

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

2021 год станет еще одним годом пандемии COVID-19, распространение коронавируса в этом году не прекратится. Пандемия завершится только к началу 2022 года, заявил глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью Die Welt.

«Я полагаю, что 2021 год будет еще одним годом COVID-19. Но более предсказуемым и управляемым. 2020 год был для нас terra incognita, темным временем с точки зрения борьбы с коронавирусом на научном и политическом уровне», — объяснил Клюге.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в начале марта указывала, что в мире еще не завершилась вторая волна пандемии, хотя в некоторых странах заболеваемость идет на спад.