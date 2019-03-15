Пока запреты на полеты Boeing 737 МАХ выглядят перестраховкой в отсутствие объективных данных о причинах катастроф в Индонезии и Эфиопии. При этом авиакомпании вряд ли смогут компенсировать потери от простоя самолетов

Трагедия с Boeing 737 МАХ Ethiopian Airlines привлекла повышенное внимание, что и понятно — произошла она с новейшим самолетом, стала второй кряду для машины этого типа и в итоге привела к приостановке ее полетов почти по всему свету. Горячие головы заговорили о возможном крахе всего проекта Boeing 737 МАХ и фундаментальных изменениях на рынке. Попробуем оценить ситуацию.

Цепь запретов

Выводы о системности происходящего можно сделать только на основе расследований обеих катастроф Boeing 737 MAX. Пока же не завершено расследование даже первой — с самолетом индонезийской компании Lion, разбившимся в октябре 2018 года. Промежуточные результаты хотя и выявили определенные проблемы со стороны производителя, никаких выводов об опасности самолета и его неготовности к эксплуатации не содержат. Правда, установление вины и не входит в задачи расследования, оно прежде всего должно выявить все факторы, которые привели к трагедии, и дать рекомендации к их устранению.

Современный самолет — один из самых высокотехнологичных и сложных продуктов человеческой деятельности, и отказы в его работе, к сожалению, неизбежны. Задача производителя — предусмотреть системы резервирования на этот случай и дать пилотам полную информацию о необходимых действиях. После индонезийской катастрофы компания Boeing обновила инструкции для экипажа. Почему это не помогло, вероятно, станет ясно, когда будут получены первые объективные данные о том, что произошло в Эфиопии. Кроме того, после первой аварии производитель пообещал сделать необходимые изменения в программном обеспечении лайнера. Вторая трагедия, по внешним признакам очень напоминающая первую, внесла в это свои коррективы.

Первыми сразу после катастрофы 10 марта решение о запрете эксплуатации модели приняли известные своими жестким подходом китайские авиационные власти. Американский регулятор FAA сначала сообщил, что пока не видит необходимости в таком шаге, его поддержал еще ряд эксплуатантов. Однако ситуация резко изменилась после решения европейского агентства по безопасности полетов EASA запретить эксплуатацию Вoeing 737 МАХ. Через день запрет был поддержан канадскими властями, и американские производитель и регулятор оказались в своеобразной блокаде. В этой ситуации ответственность за решение взял на себя президент Дональд Трамп, вероятно, рассудивший, что в сложившейся ситуации престиж США важнее сохранения лица авиационных властей и производителя.