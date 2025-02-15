Силовики пришли с рейдом в отель Savoy, где шла вечеринка с Хакамадой

Силовики пришли в отель Savoy в центре Москвы, на вечеринке в котором присутствовала Хакамада. Гостиницу осматривали кинологи с собаками. По информации Mash, нескольких человек задержали

Силовики пришли с рейдом в одну из гостиниц Москвы, сообщают телеканал РЕН ТВ, а также телеграм-каналы Mash и SHOT. Последние два уточняют, что речь идет об отеле Savoy.

Как отмечают телеграм-каналы, в отеле с DJ-сетом вечером 14 февраля выступала общественный деятель Ирина Хакамада. «Известия» показали кадры с ее участием из помещения, похожего на продемонстрированного другими каналами, в окружении других людей: на видео Хакамада отказывается от комментариев.

Помещения оформлены в розовых тонах, на видеозаписях можно заметить большое количество воздушных шаров в форме сердца. SHOT отмечает, что вечеринка была посвящена Дню святого Валентина.

РЕН ТВ сообщает, что некоторых участников вечеринки вывели на улицу. По данным канала, в отеле ведутся обыски. SHOT показал кадры, на которых видно, как силовики осматривают помещения с собаками. Как утверждает канал, кинологи обыскивают место проведения мероприятия на предмет наличия запрещенных веществ.

По информации РЕН ТВ, в одной из машин, припаркованных рядом с гостиницей — нашли оружие — пистолет, правоохранители проверяют законность его нахождения у владельца.

Mash пишет, что на вечеринке присутствовало порядка 80 гостей, у которых проверяли документы и искали запрещенные вещества. Их обнаружили внутри отеля, утверждает канал.

Также канал показал кадры, на которых силовики сопровождают в спецтранспорт человека: нескольких задержанных увезли в отдел полиции, передает Mash.

Силовики и в прошлом году проверяли бары и клубы из-за «провокационных вечеринок», а также срывали выступления нескольких музыкантов, приходили в московский музей «Гараж», клубы Arma (бывший «Мутабор»), Mono и Simach. Летом силовики пришли в пространство Inside в центре Ростова-на-Дону; как писал 161, девушек выпускали из здания, а у посетителей-мужчин проверяли паспорта и наличие военных билетов, спрашивали, где они учились, служили и где работают.