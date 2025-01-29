В Петербурге силовики провели обыски в здании УФАС по делу о госзакупках

Сотрудники УМВД и УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пришли с обысками в здание регионального управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом сообщает портал 47News. По его данным, обыски проводятся по делу о реализации госзакупок.

По данным издания, сотрудников ведомства подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями в составе группы лиц. Так, девять обысков прошло в частных квартирах сотрудников УФАС Петербурга. Еще по одному рейду силовики провели в самом здании УФАС и в офисе коммерческой организации.

По предварительным данным, в здание ГСУ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области силовики доставили около десяти сотрудников УФАС. Один из задержанных — замруководителя УФАС и несколько начальников отделов ведомства.

По данным 47news, силовики подозревают задержанных в мошеннической схеме, по которой проводились торги среди подрядчиков в рамках госзакупок. В частности, как отмечает портал, речь идет о схеме, когда компания, участвовавшая в госзакупках, оспаривала в ФАС условия конкурсов, указывая надуманные нарушения условий, после чего процедуры приостанавливались. Такие компании в этой отрасли называются «профессиональные жалобщики», уточняет издание. По данным портала, в регионе особенно часто такие схемы использовались при реализации дорожных контрактов.

В свою очередь, телеканал «78» уточняет, что силовики пришли к начальнику УФАС с претензиями по госзакупкам, связанным со школами и детскими садами. В ходе серии обысков в УФАС Петербурга были изъяты различные документы.

РБК направил запрос в офис Санкт-Петербургского УФАС России.