Татарстан назвал неправильным решение Удмуртии об отмене масочного режима

Минниханов пояснил, что человек может быть носителем вируса, даже если у него есть антитела, поэтому масочный режим в республике сохранится. О неготовности отменить меру также сообщили в Калининграде, Башкирии и Нижнем Новгороде

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Масочный режим в Татарстане отменять не планируют, заявил президент республики Рустам Минниханов. Об этом сообщает «РБК Татарстан».

Минниханов не поддержал решение властей Удмуртии, которые решили на этой неделе отменить обязательное ношение масок. «Я считаю, что это решение неправильное. Даже если человек имеет антитела, он может быть носителем вируса», — сказал он.

В Татарстане пока сохраняются масочный режим в закрытых помещениях и соблюдение социальной дистанции, на какой срок, Минниханов не уточнил. «Для нас важно людей оберегать», — подчеркнул он.

«Мы не сторонники таких быстрых и не совсем взвешенных решений», — отметила замглавы управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина (цитата по «Татар-Информ»). По ее словам, в некоторых регионах уже были случаи, когда введенные из-за коронавируса ограничения преждевременно снимались, но затем приходилось вводить более жесткие меры.