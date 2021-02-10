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Татарстан назвал неправильным решение Удмуртии об отмене масочного режима

Минниханов пояснил, что человек может быть носителем вируса, даже если у него есть антитела, поэтому масочный режим в республике сохранится. О неготовности отменить меру также сообщили в Калининграде, Башкирии и Нижнем Новгороде
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Масочный режим в Татарстане отменять не планируют, заявил президент республики Рустам Минниханов. Об этом сообщает «РБК Татарстан».

Минниханов не поддержал решение властей Удмуртии, которые решили на этой неделе отменить обязательное ношение масок. «Я считаю, что это решение неправильное. Даже если человек имеет антитела, он может быть носителем вируса», — сказал он.

В Татарстане пока сохраняются масочный режим в закрытых помещениях и соблюдение социальной дистанции, на какой срок, Минниханов не уточнил. «Для нас важно людей оберегать», — подчеркнул он.

Первый российский регион объявил об отмене обязательного ношения масок
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Александр Бречалов

«Мы не сторонники таких быстрых и не совсем взвешенных решений», — отметила замглавы управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина (цитата по «Татар-Информ»). По ее словам, в некоторых регионах уже были случаи, когда введенные из-за коронавируса ограничения преждевременно снимались, но затем приходилось вводить более жесткие меры.

Удмуртия стала первым регионом, объявившим об отмене обязательного ношения защитных масок. С 12 февраля эта мера будет носить рекомендательный характер. Глава региона Александр Бречалов объяснил это решение тем, что многие жители уже перенесли коронавирусную инфекцию. При этом он попросил тех, кто не переболел COVID-19, «поберечься» и использовать маску.

О неготовности отменить масочный режим также сообщили власти Калининграда, сообщил «РБК Калининград». Не планируют делать этого и в Башкирии. Как пояснили «РБК Башкортостан» в региональном оперативном штабе, «это будет возможно только после формирования коллективного иммунитета». «Решения о снятии ограничений принимаются на основании предписаний Роспотребнадзора в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки на территории региона», — сообщили «РБК Нижний Новгород» в нижегородском штабе.

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Ранее о том, что масочный режим в регионе пока сохраняется, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Мера действует во всех российских регионах с 28 октября прошлого года по рекомендации Роспотребнадзора.

В Татарстане по состоянию на 10 февраля общее число заболевших COVID-19 достигло 16 879 человек. Выздоровели за весь период эпидемии 13 427 пациентов. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, на прошлой неделе в регионе были зафиксированы минимальные суточные показатели заражаемости коронавирусом.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы
Наталия Анисимова, Камилла Нурутдинова
Татарстан Рустам Минниханов медицинские маски коронавирус
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