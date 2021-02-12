В Амурской области сняли ограничения на работу предприятий общепита

Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости

С 15 февраля в Амурской области будут отменены ограничения по времени работы и заполняемости залов общепита, сказал губернатор области Василий Орлов по итогам заседания регионального оперштаба. Видео с заявлением политика опубликовано в Instagram.

«Мы видим, что ситуация улучшается на территории Амурской области», — сказал Орлов.

При этом на входе в заведения продолжат проверять температуру, в силе остается требование носить маски, подчеркнул Орлов.

С 15 февраля также будет снят запрет на проведение спортивных мероприятий при условии, что зрители заполнят залы не более чем наполовину, и отменена обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет.