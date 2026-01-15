МВД проводит проверку после взрыва и пожара в учебном центре в Сыктывкаре
Министерство внутренних дел по Республике Коми начало проверку по факту возгорания, которое произошло сегодня в центре профессиональной подготовки ведомства в Сыктывкаре. Пожар на крыше здания возник во время проведения учебных занятий с личным составом. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
Силами пожарных огонь удалось быстро локализовать. В результате инцидента несколько человек обратились за медицинской помощью. Их состояние и точное количество пострадавших не уточняются.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, включая причины возгорания.
Пожар случился из-за взрыва светошумовой гранаты. По данным регионального Минздрава, из-за этого пострадали девять человек, четверо из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. Из здания эвакуировали двести человек. Возбуждено уголовное дело.
