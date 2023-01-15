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Число жертв крушения самолета в Непале увеличилось до 68

При крушении самолета в Непале погибли по меньшей мере 68 человек
На борту находились 72 человека — четыре члена экипажа и 68 пассажиров, среди них четверо россиян. Их личности установлены
Фото: Rohit Giri / Reuters
Фото: Rohit Giri / Reuters

При крушении самолета в Непале погибли 68 человек, сообщает Reuters со ссылкой на Управление гражданской авиации страны.

Cпасатели ищут еще четырех человек, пишет The Kathmanru Post. Личности пяти погибших установлены, сообщает издание Pardafas со ссылкой на сотрудника полиции района Каски города Покхары, где разбился самолет.

На борту ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines находились 72 человека — четыре члена экипажа и 68 пассажиров. Среди них, согласно опубликованному Управлением гражданской авиации списку, четверо россиян — Елена Бандуро, Виктория Алтунина, Юрий Лыгин и Виктор Лыгин.

Ранее AFP cо ссылкой на чиновника администрации района Каски сообщало, что на месте крушения самолета нашли несколько выживших, их госпитализировали. Тогда из-под завалов вытащили тела 29 погибших.

Правительство Непала объявило однодневный национальный траур, передает агентство ANI. Свои соболезнования президенту страны и близким погибших выразил президент России Владимир Путин.

ABP Live со ссылкой на администрацию аэропорта сообщает, что авария произошла из-за технической неисправности. Как заявили в управлении гражданской авиации, перед посадкой в самолете произошло возгорание. Пресс-секретарь в разговоре с Reuters подчеркнул, что «погода была ясной».

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Расследованием катастрофы займется сформированная правительством комиссия из пяти человек, передает Pardafas.

Теги
Непал самолет авиакатастрофа
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Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Непале
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В Непале нашли выживших при крушении самолета
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В Непале упал самолет с 72 людьми на борту
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