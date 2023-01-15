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Место крушения самолета в Непале. Фотографии
15 января самолет компании Yeti Airlines разбился в аэропорту Покхара в Непале. На борту были 72 человека, в том числе четверо россиян. На момент публикации известно о 68 погибших
Фото: Krishna Mani Baral / Reuters
Фото: Bijaya Neupane / EPA / ТАСС
Фото: Teresha Bhatta & Shashi Dev Shah / Reuters
Фото: Rohit Giri / Reuters
Фото: Rohit Giri / Reuters
Фото: Rohit Giri / Reuters
Фото: Bijay Neupane / Reuters
Фото: Rohit Giri / Reuters
Фото: Rohit Giri / Reuters
Фото: Rohit Giri / Reuters
Фото: Pradeep Raj Onta / Reuters
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