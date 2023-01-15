В Непале нашли выживших при крушении самолета

AFP: В Непале найдены выжившие при крушении самолета, их госпитализировали

На месте крушения самолета в Непале найдены несколько выживших, сообщает AFP cо ссылкой на чиновника администрации района Каски города Покхары. Их число не уточняется.

Выживших госпитализировали. Из-под завалов также вытащили тела 29 погибших. Kathmandu Post со ссылкой на покхарскую полицию сообщает, что спасатели пытаются достать из ущелья реки Сети, где разбился самолет, еще 14 тел.

Самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, следовавший в Покхару из Катманду, потерпел крушение утром. На борту находились четыре члена экипажа и 68 пассажиров, в том числе трое детей и 15 иностранцев, среди них четверо россиян. Pardafas утверждает, что личности всех находившихся в самолете установлены, издание опубликовало их список.

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Точное число погибших на момент публикации неизвестно, утром 15 января сообщалось, что погибли не менее 40 человек, но эти данные — предварительные. Правительство Непала объявило однодневный национальный траур, передает агентство ANI. Свои соболезнования президенту страны и близким погибших выразил президент России Владимир Путин, телеграмму опубликовал Кремль: «Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета под городом Покхара. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших в этой страшной авиакатастрофе».

Премьер-министр страны Пушпа Камал Дахал написал, что «глубоко опечален трагической аварией» и призвал сотрудников службы безопасности, все правительственные учреждения Непала и широкую общественность начать эффективные спасательные работы. Дахал, его заместитель и министр внутренних дел выехали на место крушения.

ABP Live со ссылкой на администрацию аэропорта сообщает, что авария произошла из-за технической неисправности. Как заявили в управлении гражданской авиации, перед посадкой в самолете произошло возгорание. «Погода была ясной», — сказал пресс-секретарь управления Джаганнат Нирула, передает Reuters.

Расследованием катастрофы займется специальная комиссия из пяти человек, сформированная правительством, передает Pardafas.