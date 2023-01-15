В Непале потерпел крушение самолет, на борту которого находились 72 человека

В Непале упал самолет с 72 людьми на борту

По предварительным данным, погибли от 16 до 32 человек. На борту самолета находились десять иностранных граждан, в том числе четверо россиян

Фото: ANI / Reuters

Самолет, на борту которого находились 72 человека, потерпел крушение в Непале, сообщает Kathmandu Post. К месту крушения выдвинулись спасатели.

По данным издания, самолет, летевший в Покхару из Катманду, разбился в покхарском районе Каски. На борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Reuters со ссылкой на пресс-секретаря авиакопании Yeti Airlines, которая использовала разбившийся ATR 72, сообщает, что в самолете летели в том числе двое младенцев и 10 иностранных граждан.

В посольстве России сообщили РБК, что, по предварительным данным, на борту находились четверо граждан России. Представитель аэропорта Непала рассказал, что в самолете летели пятеро граждан Индии, четверо россиян, двое граждан Южной Кореи и один ирландец, передает The Indian Times.

The Economic Times cо ссылкой на государственное телевидение сообщает, что на месте крушения нашли несколько тел. По данным «Би-би-си», погибли минимум 16 человек. О таком же количестве обнаруженных тел сказал Reuters представитель армии Кришна Бхандари. «Мы ожидаем найти больше тел. Самолет разбился на куски», — добавил он.

ABP Live со ссылкой на непальскую полицию пишет, что погибли 30 человек. Агентство BNO также сообщает о минимум 30 погибших, еще десятки ищут. Pardafas пишет о 32 обнаруженных телах.

«Я глубоко опечален трагической аварией самолета Yeti Airlines ANC ATR 72, который летел из Катманду в Покхару с пассажирами. Я искренне призываю сотрудников службы безопасности, все правительственные учреждения Непала и широкую общественность начать эффективные спасательные работы», — написал премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал в Twitter.

Премьер созвал экстренное заседание кабинета министров, сообщает Kathmandu Post. По данным Pardafas, Дахал, а также его заместитель и министр внутренних дел Рави Ламичане прибыли в аэропорт Покхара.