Президент России Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Непале

Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Непале

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением самолета в Непале президенту страны Бидхье Деви Бхандари, сообщила пресс-служба Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета под городом Покхара. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших в этой страшной авиакатастрофе», — говорится в сообщении.

Самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines разбился в районе Каски города Покхары. На борту находились 72 человека — четыре члена экипажа и 68 пассажиров, среди них 15 иностранцев, в том числе четверо россиян.

Погибли, по предварительным данным, 40 человек. Двое выжили, их госпитализировали, сообщает AFP cо ссылкой на чиновника администрации района Каски. В стране объявили однодневный национальный траур.

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ABP Live со ссылкой на администрацию аэропорта сообщает, что авария произошла из-за технической неисправности. Как заявили в управлении гражданской авиации, перед посадкой в самолете произошло возгорание. Пресс-секретарь в разговоре с Reuters подчеркнул, что «погода была ясной».

Расследованием катастрофы займется сформированная правительством комиссия из пяти человек, передает Pardafas.