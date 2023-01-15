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Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Непале

Президент России Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Непале

Фото:Roshan Giri / Reuters Фото:Bijay Neupane / Reuters Фото:Bijay Neupane / Reuters Фото:Raj Timilsina / Reuters

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением самолета в Непале президенту страны Бидхье Деви Бхандари, сообщила пресс-служба Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета под городом Покхара. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших в этой страшной авиакатастрофе», — говорится в сообщении.

Самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines разбился в районе Каски города Покхары. На борту находились 72 человека — четыре члена экипажа и 68 пассажиров, среди них 15 иностранцев, в том числе четверо россиян.

Погибли, по предварительным данным, 40 человек. Двое выжили, их госпитализировали, сообщает AFP cо ссылкой на чиновника администрации района Каски. В стране объявили однодневный национальный траур.

Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Непале
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ABP Live со ссылкой на администрацию аэропорта сообщает, что авария произошла из-за технической неисправности. Как заявили в управлении гражданской авиации, перед посадкой в самолете произошло возгорание. Пресс-секретарь в разговоре с Reuters подчеркнул, что «погода была ясной».

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Расследованием катастрофы займется сформированная правительством комиссия из пяти человек, передает Pardafas.

Теги
Непал авиакатастрофа самолет погибшие соболезнования Владимир Путин
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