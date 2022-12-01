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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Общество ,  
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При крушении самолета в Армении погибли два российских пилота

МЧС Армении сообщило о погибших при крушении самолета B55 россиянах
Самолет следовал из Еревана в Астрахань, потерпел крушение и загорелся. На борту находились двое пилотов — граждан России, оба погибли
Фото: mes.am
Фото: mes.am

Легкий двухмоторный самолет B55 разбился и загорелся в селе Джрабер Котайкской области Армении, сообщает МЧС республики.

Сообщение о крушении поступило в 14:20 по местному времени (13:20 мск). На место происшествия выехали спасатели и медики. Самолет следовал из Еревана в Астрахань. На месте падения нашли тела двух пилотов — граждан России 1979 и 1983 года рождения.

Спустя примерно 20 минут пожарные потушили возгорание.

АМИ «Новости-Армения» пишет, что связь с самолетом пропала в 13:00 (12:00 мск). По данным «Арм-Инфо», комитет гражданской авиации начал собирать данные о случившемся.

17 ноября одномоторный частный самолет разбился в Северной Осетии. Пилот погиб. 

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Армения крушение самолета
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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