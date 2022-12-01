При крушении самолета в Армении погибли два российских пилота
Легкий двухмоторный самолет B55 разбился и загорелся в селе Джрабер Котайкской области Армении, сообщает МЧС республики.
Сообщение о крушении поступило в 14:20 по местному времени (13:20 мск). На место происшествия выехали спасатели и медики. Самолет следовал из Еревана в Астрахань. На месте падения нашли тела двух пилотов — граждан России 1979 и 1983 года рождения.
Спустя примерно 20 минут пожарные потушили возгорание.
АМИ «Новости-Армения» пишет, что связь с самолетом пропала в 13:00 (12:00 мск). По данным «Арм-Инфо», комитет гражданской авиации начал собирать данные о случившемся.
17 ноября одномоторный частный самолет разбился в Северной Осетии. Пилот погиб.