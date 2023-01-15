Times узнала о шансе королевской семьи помириться до коронации Карла III

Карл III может признать страдания, которые были доставлены Меган Маркл со стороны королевской семьи, если принц Гарри ответит взаимным признанием ошибок, встречу следует провести поскорее, заявил советник британского короля

Фото: Карл III и принц Гарри

Примирительная встреча принца Гарри с остальными членами британской королевской семьи состоится в ближайшие месяцы до коронации Карла III, запланированной на 6 мая, пишет The Times. Издание ссылается на источник, «к которому прислушивается король и который хорошо знает Сассексов»; титул герцога Сассекса носит принц Гарри.

«Обе стороны должны поднять руки и признать, что мы не все сделали правильно, и мы во многом ошиблись, и мы должны сказать ему: «Мы понимаем боль, через которую вы прошли». Король может это сделать», — сказал он.

Собеседник The Times признал, что такая встреча потребует «гибкости со всех сторон», а участие во встрече должны принять король, принц Уэльский Уильям, несколько других членов семьи, а также те, кому доверяет принц Гарри: «[Те, ] которые всегда прикрывали его спину, чтобы он не думал, что на него напали из засады».

Несмотря на разгневанность принца Уильяма, чья репутация пострадала из-за содержания мемуаров принца Гарри Spare, он «верен трону и понимает, что нужно сделать для страны», добавил близкий к принцу Уэльскому источник издания. Он отметил, что Гарри не силен в признании ошибок, но этого будет требовать ситуация. По его словам, встречу следует провести в апреле, после чего «привлечь жен» принцев к примирению, поскольку Карлу III необходима спокойная подготовка к коронации.

«Они должны пригласить их до коронации, иначе это превратится в такой цирк и развлечение», — добавил другой высокопоставленный королевский источник The Times.

Конфликт принца Гарии и его жены Меган Маркл с королевской семьей и британской прессой обострился в 2020 году, после того как у пары родился ребенок. Меган говорила, что сталкивалась с давлением со стороны родственников мужа и ее посещали мысли о самоубийстве. Тогда они объявили, что отказываются от королевских полномочий. Они перестали официально представлять британскую королевскую семью и получать государственное финансирование. После этого Гарри и Меган переехали в Канаду, а после — в США.

В прошлом году Гарри потребовал от королевской семьи извинения за ущерб, который они принесли ему и супруге, усомнившись при этом, что перед ним извинятся. Он также заверил, что стремится к примирению с родственниками и хочет «семью, а не институцию».

Источник Daily Mail говорил, что принц Гарри и его жена Меган Маркл, скорее всего, будут приглашены на коронацию Карла III, но «найдут причину не присутствовать» после всего, что было сказано в мемуарах принца. Собеседники The Sun рассказали, что члены королевской семьи рады его появлению на коронации не будут.

