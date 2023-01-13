Принц Гарри вспомнил в книге о российском оружии и войне в Крыму

В своей скандальной книге принц упомянул русскую армию в рассказе о первом свидании

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Принц Гарри в своей автобиографии под названием Spare («Запасной»), с которой ознакомился РБК, трижды упомянул слово «Россия» или «русский». Каждый раз это было связано с военными действиями или оружием.

Впервые слово «русский» в книге Spare упоминается в главе о романтическом свидании с Флоренс (имеется в виду модель Флоренс Сент-Джордж, у которой был короткий роман с принцем). Не успев перейти к описанию их отношений, Гарри написал, что у Флоренс был некий далекий предок, который во время Крымской войны середины XIX века наступал на русские позиции и по причине своей некомпетентности потерял сотни солдат.

Затем Гарри рассказал о своем пребывании в Афганистане. Он рассказал, что британских летчиков обучали летать на низких высотах, чтобы не стать целями боевиков Талибана (запрещенной в России организации). При этом принц указывал, что у противника не было особой системы ПВО, если не считать «нескольких российских зениток».

Наконец, в третий раз Гарри вновь вспомнил о России также в описании своего пребывания в Афганистане. По его словам, британские беспилотники несколько раз засекали, как в пустыне инструкторы обучали талибов пользовать российским и иранским оружием.

Книга Гарри с момента выхода в начале января привела многочисленным спорам из-за откровений принца. Он не постеснялся рассказать о драке со старшим братом Уильямом (ныне принцем Уэльским) из-за Меган Маркл, о своем первом сексе, о том, как убивал людей в Афганистане, как употреблял наркотики и пил запоями. Супругу отца Камиллу он назвал «злодейкой». Вдобавок Гарри сообщил, что королевская семья помешала инициировать расследование гибели принцессы Дианы.

Книга принца Гарри поступила в продажу 10 января. Соавтором автобиографии стал журналист, лауреат Пулитцеровской премии Джон Мерингер.

Итогом этих воспоминаний, как пишет The Sun, стало то, что в королевской семье теперь не хотят видеть Гарри на коронации Карла IV. Они теперь опасаются, что принц послушает все сказанное между членами семьи и включит в свою будущую книгу.