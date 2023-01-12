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The Sun узнала, что принцу Гарри будут не рады на коронации Карла III

The Sun: семья не хочет присутствия принца Гарри на коронации Карла III после выхода книги
Принц Гарри
Принц Гарри (Фото: Victoria Jones / Getty Images)

Принцу Гарри не будут рады на коронации короля Великобритании Карла III: члены королевской семьи опасаются, что сказанное ими на мероприятии может оказаться в его книге, пишет британская газета The Sun со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников газеты, этот вопрос обсуждали в том числе принцесса Анна и принц Эдвард (дети покойной королевы Елизаветы II). «Они не хотят, чтобы личные разговоры на коронации попали в книгу Spare», — пояснил он.

Источник Daily Mail говорил, что принц Гарри и его жена Меган Маркл, скорее всего, будут приглашены на коронацию Карла III, но «найдут причину не присутствовать» после всего, что было сказано в мемуарах принца.

Книга принца Гарри под названием Spare («Запасной») поступила в продажу 10 января. Соавтором автобиографии стал известный журналист, лауреат Пулитцеровской премии Джон Мерингер. Как пишет The Sun, принцу Гарри заплатили около $40 млн за контракт на четыре книги.

В книге он рассказывает о своих отношениях с отцом — королем Карлом III, братом — принцем Уильямом и другими членами королевской семьи. Например, в 20-летнем возрасте он узнал о разговоре своего отца и Елизаветы II, состоявшемся в день его рождения, когда будущий король произнес фразу: «Прекрасно! Теперь у меня есть наследник и запасной (heir and spare) — моя работа выполнена». По словам принца Гарри, он был «тенью, планом Б» и считал, что его удерживали во дворце на случай, если произойдет что-нибудь форс-мажорное.

Коронация Карла III запланирована на 6 мая 2023 года, вместе с новым монархом в качестве королевы-консорта будет коронована его жена Камилла. Мероприятие пройдет в Вестминстерском аббатстве.

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Теги
Персоны
принц Гарри Карл III королевская семья мемуары Великобритания

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