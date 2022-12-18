Times узнала о желании принца Гарри и Меган Маркл добиться извинений

Принц Гарри и Меган Маркл ждут от королевской семьи, чтобы та до мая «взяла на себя ответственность за боль и ущерб», которые им причинила, пишет The Times

Меган Маркл и Принц Гарри (Фото: Kirsty O'Connor / Getty Images)

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл хотят встретиться с королевской семьей, чтобы услышать извинения. Об этом сообщает The Times.

По данным газеты, пара хочет, чтобы королевская семья до мая «взяла на себя ответственность за боль и ущерб», которые им причинила.

В одном из эпизодов документального сериала «Гарри и Меган» на Netflix Гарри усомнился, что его семья принесет извинения. «Мне пришлось смириться с тем фактом, что мы, вероятно, никогда не получим подлинной ответственности или извинений», — сказал принц.

В сериале Гарри рассказал, что его старший брат принц Уэльский Уильям разрешал своей пресс-службе передавать СМИ информацию, выставляющую младшего брата и его супругу не в лучшем свете, в обмен на то, чтобы в прессе не появлялись истории, которые могли бы навредить репутации наследника престола.

Гарри также рассказал, что Уильям повышал на него голос во время встречи членов королевской семьи, после того как они с Меган объявили о планах отказаться от большей части привилегий, чтобы обеспечить себе финансовую и личную независимость.

В марте прошлого года у королевы Елизаветы II возник конфликт с Гарри и Меган. Тогда оба дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри, в котором Меган рассказывала, что сталкивалась с давлением со стороны родственников мужа и ее посещали мысли о самоубийстве.

По словам Меган, некоторые члены королевской семьи были обеспокоены тем, «насколько темной будет кожа» ее первого сына. The Times писала, что в Букингемском дворце восприняли интервью как «объявление войны» королевской семье.

В августе прошлого года конфликт вновь обострился из-за мемуаров принца Гарри. Тогда собеседник The Sun говорил, что Елизавета II «раздражена из-за постоянных нападок» и критики со стороны внука и его супруги.