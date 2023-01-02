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Принц Гарри заявил о желании вернуть отца и брата

Принц Гарри заявил о желании вернуть отца Карла III и брата Уильяма
Принц Гарри и его жена не снижают уровень медиаактивности, который вырос в последние недели. На этот раз Гарри заявил, что хотел бы вернуться в семью, но для этого она должна быть именно семьей, а не институцией
Герцог Сассекский принц Гарри
Герцог Сассекский принц Гарри (Фото: Kevin Winter / Getty Images)

Герцог Сассекский принц Гарри считает, что королевская семья не проявила «абсолютно никакой готовности к примирению» с ним и его женой Меган Маркл. Об этом он заявил в интервью телеканалу ITV, проморолик из которого опубликован сегодня.

Гарри рассказал также о своих напряженных отношениях со своим отцом, королем Карлом III, и братом, принцем Уильямом.

«Я хочу вернуть себе отца, я хочу вернуть себе брата», — сказал он в интервью.

Принц пояснил, что, по его мнению, «так не должно было быть» и он хочет иметь «семью, а не институцию».

Полностью интервью будет опубликовано в воскресенье, 8 января.

В декабре 2022 года на платформе Netflix вышел шестисерийный фильм о Гарри и его жене. После показа первой части популярность принца в Великобритании резко упала.

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Согласно исследованию YouGov, 59% опрошенных выразили отрицательное отношение к младшему сыну короля Карла III. Сохранили положительное эмоции к нему только 33% респондентов. За месяц его рейтинг одобрения упал на 13 пунктов.

Определились британцы и со своим отношением к Меган Маркл. Супругу принца Гарри восприняли в негативном ключе 64% опрошенных, одобрили действия ее лишь 25% респондентов. Аналитики считают, что на снижение популярности супругов повлиял выход первой части сериала об их жизни. В ней герцоги Сассекские рассказали о холодном приеме, с которыми Маркл столкнулась в королевской семье из-за своего цвета кожи.

До премьеры Daily Mail со ссылкой на свои источники сообщала, что Гарри и Меган Маркл намерены восстановить отношения с королевской семьей после выхода сериала. Пара якобы готовилась к «неизбежному фурору», однако решила, когда обсуждения утихнут, связаться с членами королевской семьи.

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев
принц Гарри Меган Маркл Великобритания
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