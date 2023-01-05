Принц Гарри в своих мемуарах написал о драке с братом из-за Меган Маркл

Принц Уильям и принц Гарри (Фото: Toby Melville / Reuters)

Принц Гарри, герцог Сассекский в своих мемуарах написал о потасовке, которая произошла между ним и его родным братом принцем Уэльским Ульямом во время ссоры из-за его супруги Меган Маркл. Отрывки мемуаров приводит британская газета The Guardian, редакция которой получила копию книгу до начала продаж.

Книга принца Гарри под названием «Spare» («Запасной») поступит в продажу 10 января.

Как пишет Гарри, конфликт между двумя принцами произошел в 2019 году на территории Дворца Кенсингтон — официальной резиденции принца и принцессы Уэльских. В 2019 году там также проживали принц Гарри и Меган Маркл.

Принц Уильям хотел обсудить борьбу пары с прессой. Уильям пожаловался на Меган, назвав ее «тяжелой, грубой и резкой». В ответ Гарри заявил, что брат повторяет публикации прессы о его жене. В итоге спор перешел в потасовку.

«Все произошло очень быстро. Он схватил меня за воротник и повалил на пол. Я приземлился на собачью миску, которая треснула под моей спиной, осколки вонзились в меня. Я пролежал так некоторое время, ошеломленный, а затем встал и сказал ему убираться отсюда», — написал принц Гарри.

Свою автобиографию принц Гарри написал совместно с известным журналистом и лауреатом Пулитцеровской премии Джоном Мерингером. При создании мемуаров герцог Сассекский отказался консультироваться со своими известными родственниками и не стал показывать им содержание и наброски своего произведения.

Конфликт принца и его жены с королевской семьей и британской прессой обострился в 2020 году, после того как у пары родился ребенок. Меган рассказывала, что сталкивалась с давлением со стороны родственников мужа и ее посещали мысли о самоубийстве. Тогда они объявили, что отказываются от королевских полномочий. Они перестали официально представлять британскую королевскую семью и получать государственное финансирование. После этого супруги переехали в Канаду, а затем — в США.

В прошлом году принц Гарри потребовал от королевской семьи извинения за ущерб, который они принесли ему и Меган Маркл. В одном из эпизодов документального сериала «Гарри и Меган» на Netflix Гарри усомнился, что его семья принесет извинения. В сериале Гарри рассказал, что его старший брат принц Уэльский Уильям разрешал своей пресс-службе передавать СМИ информацию, выставляющую младшего брата и его супругу не в лучшем свете, в обмен на то, чтобы в прессе не появлялись истории, которые могли бы навредить репутации наследника престола.