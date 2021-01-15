Клиника в Сколково приостановила переговоры о поставках вакцины Pfizer

Ранее клиника Hadassah, участник медкластера Сколково, сообщала о переговорах с Pfizer по поводу поставки вакцины. На это Росздравнадзор заявил, что использование незарегистрированной в России вакцины запрещено

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Израильская клиника Hadassah Medical Moscow, которая входит в медицинский кластер Сколково, останавливает переговоры с Pfizer о приобретении ее вакцины от коронавируса и планирует предложить своим клиентам вместо нее российскую вакцину «Спутник V», сообщили РБК в пресс-службе медкластера.

«Переговоры на текущий момент совсем приостановлены. Клиника планирует предложить своим клиентам российскую вакцину «Спутник V», — сообщили РБК в пресс-службе Медицинского международного кластера.

Hadassah сообщила, что ведет переговоры с Pfizer о поставках вакцины в начале недели, после того как член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила, что в медорганизации можно привиться зарубежной вакциной в частном порядке. Тогда клиника сообщала, что о возможности вакцинации говорить пока рано.