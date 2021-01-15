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Пандемия коронавируса ,  
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Клиника в Сколково приостановила переговоры о поставках вакцины Pfizer

Ранее клиника Hadassah, участник медкластера Сколково, сообщала о переговорах с Pfizer по поводу поставки вакцины. На это Росздравнадзор заявил, что использование незарегистрированной в России вакцины запрещено
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Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Израильская клиника Hadassah Medical Moscow, которая входит в медицинский кластер Сколково, останавливает переговоры с Pfizer о приобретении ее вакцины от коронавируса и планирует предложить своим клиентам вместо нее российскую вакцину «Спутник V», сообщили РБК в пресс-службе медкластера.

«Переговоры на текущий момент совсем приостановлены. Клиника планирует предложить своим клиентам российскую вакцину «Спутник V», — сообщили РБК в пресс-службе Медицинского международного кластера.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Hadassah сообщила, что ведет переговоры с Pfizer о поставках вакцины в начале недели, после того как член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила, что в медорганизации можно привиться зарубежной вакциной в частном порядке. Тогда клиника сообщала, что о возможности вакцинации говорить пока рано.

Согласно закону «О международном медицинском кластере», его участники могут применять препараты, не зарегистрированные в России, но прошедшие регистрацию в странах ОЭСР.

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Фото:Tatan Syuflana / AP

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В ответ на это Росздравнадзор заявил, что ни одна частная клиника, находящаяся в России, даже участник медкластера, пока не может использовать вакцину Pfizer. «Ввоз на территорию РФ и применение вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещен», — пояснили там.

В медкластере подчеркнули, что вопрос по ввозу незарегистрированных лекарств для целей кластера требует доработки, и выразили надежду на ускорение обсуждения.

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В самой Pfizer сообщали, что не будут поставлять свою вакцину в Россию в 2021 году по запросам частных лиц и компаний. Сейчас, поясняли в компании, поставки осуществляются в рамках соглашений, заключенных на уровне государств.

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Авторы
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