Клиника в Сколково приостановила переговоры о поставках вакцины Pfizer
Израильская клиника Hadassah Medical Moscow, которая входит в медицинский кластер Сколково, останавливает переговоры с Pfizer о приобретении ее вакцины от коронавируса и планирует предложить своим клиентам вместо нее российскую вакцину «Спутник V», сообщили РБК в пресс-службе медкластера.
«Переговоры на текущий момент совсем приостановлены. Клиника планирует предложить своим клиентам российскую вакцину «Спутник V», — сообщили РБК в пресс-службе Медицинского международного кластера.
Hadassah сообщила, что ведет переговоры с Pfizer о поставках вакцины в начале недели, после того как член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила, что в медорганизации можно привиться зарубежной вакциной в частном порядке. Тогда клиника сообщала, что о возможности вакцинации говорить пока рано.