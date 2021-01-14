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Пандемия коронавируса ,  
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Росздравнадзор назвал условие использования зарубежных вакцин от COVID

Фото: Tatan Syuflana / AP
Фото: Tatan Syuflana / AP

Иностранные вакцины от коронавирусной инфекции могут появиться в России, но только после официальной регистрации. Об этом сообщила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова, передает ТАСС.

«Будут зарегистрированы — появятся у нас в стране, то есть никаких препятствий для захода сюда любых лекарственных препаратов, в том числе вакцин, нет никаких», — сказала она.

Росздравнадзор заявил о запрете вакцины Pfizer для всех частных клиник
Общество
Фото:Maja Hitij / Getty Images

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила в эфире «Эха Москвы», что в израильской клинике Hadassah в Москве можно привиться вакциной Pfizer за деньги.

В клинике РБК сообщили, что их медицинское учреждение относится к кластеру в подмосковном Сколково, в котором, согласно федеральному закону «О международном медицинском кластере», разрешено применять препараты и технологии, не зарегистрированные в России, но зарегистрированные в странах ОЭСР. Также в Hadassah рассказали, что в настоящее время ведутся переговоры по поводу регистрации в России вакцины от Pfizer, но пока что о возможности провести вакцинацию и ее сроках говорить рано.

Позднее в Росздравнадзоре заявили, что в России частные клиники не могут использовать вакцину Pfizer, в том числе и медицинский кластер в Сколково.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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<10 000
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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