Pfizer оценила возможность отдельной поставки вакцины в Россию

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Pfizer не будет поставлять вакцину в Россию в 2021 году по запросам частных лиц и компаний, поставка возможна только на уровне государственных соглашений. Об этом сообщили в ответ на запрос РБК в компании.

«Для преодоления глобального кризиса в области здравоохранения, на текущий момент, все наши поставки вакцины распределяются в рамках заключенных государственных соглашений о поставках, которые будут действовать, как минимум, на протяжении 2021 года. В то время как мы понимаем срочность и стремление многих людей сделать прививку как можно скорее, мы не можем обеспечить прямой доступ к вакцине-кандидату Pfizer-BioNTech COVID-19 в ответ на частные запросы», — сообщили в Pfizer.

Вместе с тем, в компании подчеркнули, что будут «тесно сотрудничать с международными организациями, правительствами стран и по необходимости с другими организациями, чтобы поставить вакцину так быстро, как только это возможно сделать».

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