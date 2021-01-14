Медицинский кластер Сколково ответил на запрет вакцины Pfizer для клиник

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Международный медицинский кластер в Сколково поддерживает позицию Росздравнадзора в том, что вопрос по ввозу незарегистрированных лекарственных препаратов для целей кластера требует доработки. Об этом сообщили РБК в пресс-службе кластера, комментируя запрет Росздравнадзора использовать вакцину Pfizer в частных клиниках в России.

В пресс-службе отметили, что, согласно федеральному закону, клиники — участники Международного медицинского кластера могут использовать лекарственные препараты, незарегистрированные в России, но зарегистрированные в странах ОЭСР, что является одним из ключевых преимуществ кластера.

«Мы поддерживаем позицию Росздравнадзора в том, что вопрос по ввозу незарегистрированных лекарственных препаратов для целей Международного медицинского кластера действительно требует доработки. Нам бы хотелось ускорить его решение для трансфера передовых технологий в медицину России», — сообщили в кластере.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила «Эху Москвы», что в израильской клинике Hadassah в Москве можно привиться вакциной Pfizer в частном порядке за деньги.