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Медицинский кластер Сколково ответил на запрет вакцины Pfizer для клиник

Фото: Jordan Pix / Getty Images
Фото: Jordan Pix / Getty Images

Международный медицинский кластер в Сколково поддерживает позицию Росздравнадзора в том, что вопрос по ввозу незарегистрированных лекарственных препаратов для целей кластера требует доработки. Об этом сообщили РБК в пресс-службе кластера, комментируя запрет Росздравнадзора использовать вакцину Pfizer в частных клиниках в России.

В пресс-службе отметили, что, согласно федеральному закону, клиники — участники Международного медицинского кластера могут использовать лекарственные препараты, незарегистрированные в России, но зарегистрированные в странах ОЭСР, что является одним из ключевых преимуществ кластера.

Росздравнадзор заявил о запрете вакцины Pfizer для всех частных клиник
Общество
Фото:Maja Hitij / Getty Images

«Мы поддерживаем позицию Росздравнадзора в том, что вопрос по ввозу незарегистрированных лекарственных препаратов для целей Международного медицинского кластера действительно требует доработки. Нам бы хотелось ускорить его решение для трансфера передовых технологий в медицину России», — сообщили в кластере.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила «Эху Москвы», что в израильской клинике Hadassah в Москве можно привиться вакциной Pfizer в частном порядке за деньги.

В клинике РБК сообщили, что относятся к медицинскому кластеру в подмосковном Сколково, в котором, согласно федеральному закону «О международном медицинском кластере», разрешено применять препараты и технологии, не зарегистрированные в России, но зарегистрированные в странах ОЭСР.

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Позже Росздравнадзор сообщил, что ни одна частная клиника в России не может использовать вакцину Pfizer от COVID-19, в том числе и клиники в медицинском кластере Сколково.

В январе в Pfizer сообщили, что не будут поставлять в Россию вакцину от коронавируса по запросам компаний и частных лиц в 2021 году из-за повышенного спроса. Поставки вакцины возможны только на государственном уровне. Сейчас компания отгружает вакцину только по таким соглашениям.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Росздравнадзор вакцина коронавирус новости
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