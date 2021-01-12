В клинике в Москве ответили на данные о доступности вакцины от Pfizer

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Во вторник член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила «Эху Москвы», что в израильской клинике Hadassah в Москве можно привиться вакциной Pfizer в частном порядке. В пресс-службе Hadassah Medical Moscow сообщили РБК, что клиника ведет переговоры с компанией Pfizer по вакцине, однако о возможности проведения вакцинации и сроках говорить пока рано.

Медицинский кластер находится в подмосковном Сколково. В нем, согласно федеральному закону «О международном медицинском кластере», разрешено применять препараты и технологии, не зарегистрированные в России, но зарегистрированные в странах ОЭСР. «Израильская клиника «Hadassah» — первый участник медкластера, соответственно, в этой клинике могут применяться незарегистрированные препараты», — говорится в сообщении клиники.

«Что касается непосредственно переговоров по вакцине Pfizer, то клиника переговоры ведет, но о возможности проведения вакцинации и сроках говорить пока преждевременно», — сообщили РБК в клинике.

Ранее в Pfizer заявили, что в 2021 году вакцину не будут поставлять в Россию по запросу частных лиц и компаний, поставка возможна только на уровне государственных соглашений. Компания рассматривает возможность подачи заявки на регистрацию вакцины против коронавируса COVID-19 в России, сообщили позднее в пресс-службе компании, передал ТАСС. РБК направил запрос в Pfizer.